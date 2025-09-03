Heizkurier: Besuchen Sie uns in Köln auf der Korsing Hausmesse 2025 – wir freuen uns auf spannende Gespräche und neue Kontakte!
Heizkurier ist auf der Korsing Hausmesse vertreten - und wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ob Sie sich über unsere mobilen Heiz- und Kühllösungen informieren, persönliche Beratung zu Ihrem Projekt erhalten oder einfach einen Blick auf unsere Lösungen werfen möchten – bei uns sind Sie genau richtig. Unser Team steht Ihnen vor Ort mit Rat und Tat zur Seite und zeigt Ihnen, wie flexibel, effizient und zuverlässig unsere Lösungen in jeder Situation eingesetzt werden können.
7:30 bis 16:30 Uhr
Freitag
7:30 bis 15:00 Uhr