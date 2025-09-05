05.09.2025  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: Heizkostenerfassung leicht gemacht mit dem x-flair HKV Wärmepumpen-Heizkörper

Schon gewusst?

Der x-flair HKV ist eine speziell für die Wohnungswirtschaft entwickelte Ausführung des x-flair Wärmepumpen-Heizkörpers. Durch eine entsprechende Regelungssoftware lässt sich der Heizkörper problemlos mit Heizkostenverteilern (HKV) ausstatten. So gelingt eine einfache Verbrauchserfassung nach Heizkostenverordnung.

Zur Berechnung der Wärmeleistung oder Ermittlung der passenden x-flair Heizkörper für bestimmte Räume steht Ihnen zusätzlich die x-service App zur Verfügung.

