Der x-flair HKV ist eine speziell für die Wohnungswirtschaft entwickelte Ausführung des x-flair Wärmepumpen-Heizkörpers. Durch eine entsprechende Regelungssoftware lässt sich der Heizkörper problemlos mit Heizkostenverteilern (HKV) ausstatten. So gelingt eine einfache Verbrauchserfassung nach Heizkostenverordnung.



Zum x-flair ➔



Zur Berechnung der Wärmeleistung oder Ermittlung der passenden x-flair Heizkörper für bestimmte Räume steht Ihnen zusätzlich die x-service App zur Verfügung.



Zum App Center ➔

Zur Webversion ➔