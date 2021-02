Neubau: LWPK A.I ECO, LWP A.I ECO

Sanierung: LWP HT ECO, LWPK HT ECO

Der Arbeitsbereich beider Wärmepumpen reicht bis -25°C. Die hohe Vorlauftemperatur von 60°C und der Leistungsbereich von 11 bis 16 kW decken auch größere Anforderungen ab.

Vorteile die überzeugen

Spezieller, patentierter Koaxial-Wärmetauscher

Der besondere Vorteil dieser Konstruktion besteht in der doppelten Wärmeübertragung und damit der besonders hohen Effizienz des Wärmetauschers.

Kein Auffrieren des Plattenwärmetauschers

Dies spart unangenehme Reparaturen und Geld.

Eingebaute Elektroheizung

Für die Spitzenabdeckung sind die Heizungswärmepumpen der Leistungsgruppe 5 - 8 kW mit einer einphasigen Elektroheizung ausgestattet, die eine Leistung von 3 kW aufweist. Die stärkeren Wärmepumpen (11 - 16 kW) können ebenfalls mittels eingebauter Elektroheizung auf ein höheres Temperaturniveau aufgeheizt werden.

Die Geräte zeichnen sich durch einen geringen Platzbedarf aus.

Ein bivalenter Betrieb mit Öl, Gas, Solar, Biomasse ist möglich, sowie auch die Nutzung selbst erzeugten Solarstroms.

Die Geräte sind auch zur Gebäudekühlung einsetzbar

Die Möglichkeit der Web-Einbindung bietet optimale Kontrolle.

Kennen Sie schon den Austria Email Webserver? Dieser dient zum Anschluss an eine Austria Email Wärmepumpe zur Einbindung in ein LAN/WLAN Netzwerk. Bedienung, Fernüberwachung, Fernprogrammierung sind mit jedem browserfähigen Gerät möglich.

Zur ohnehin schon großzügigen Ausstattung der Heizungswärmepumpen sind noch zahlreiche Zubehörkits für die Raumtemperaturmessung, die Heizkesseleinbindung, eine 2-Zonenerweiterung sowie für Kühlung und Schwimmbad etc. erhältlich.

Im Produktprogramm Heizungswärmepumpen 2021 sind auch Paketlösungen für den individuellen Anspruch enthalten.

