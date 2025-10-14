REMKO stellt seine neue Luft-Luft-Wärmepumpe RVT Arctic in zwei Leistungsgrößen vor – für komfortables Heizen und Kühlen. Bild: REMKO, Lage

Die Luft-Luft-Wärmepumpe RVT Arctic verbindet Komfort und Effizienz in besonderer Weise. Mithilfe eines Bewegungssensors temperiert sie Wohn- oder Schlafräume zu jeder Jahreszeit angenehm, auch im Bestand. Ein weiterer Vorteil: Das REMKO-Gerät kann in Kombination mit dem SC-1 Regler staatlich gefördert werden.

Dank des Silent-Modus arbeitet die RVT Arctic besonders leise und der Inverter bewirkt einen stabilen Betrieb mit minimalen Temperaturschwankungen. Das Innengerät beeindruckt sowohl technisch als auch optisch: Das Display erscheint nur während des Betriebs auf der glänzenden Oberfläche und wird stilvoll durch das Gehäuse projiziert.

Der intelligente Bewegungssensor bietet drei wählbare Zonen, um den Luftstrom gezielt zu lenken – entweder auf eine Person oder von ihr weg. Optional kann ein Biofilter für eine saubere Luftzufuhr eingesetzt werden.

Die Inneneinheit des Single-Splitgeräts wird im oberen Wandbereich montiert, von dort verläuft die Verbindung zum Außengerät. Mit nur einem Wanddurchbruch ist die Installation rasch erledigt.

Die RVT Arctic verwendet das umweltfreundliche Kältemittel R32. Das Gerät bietet sowohl Heiz- als auch Kühlfunktionen und erreicht in beiden Betriebsarten die Energieeffizienzklasse A+++. REMKO bietet zwei Modelle an, die für Raumvolumen von bis zu 80 m³ und 110 m³ geeignet sind. Je nach Modell erfüllt die RVT Arctic die Anforderungen des GEG mit einem erneuerbaren Energieanteil von 65 % bei einer Heizlast von etwa 12 bzw. 14 kW.

Die Luft-Luft-Wärmepumpe bietet vielfältige Einstellungs- und Regelungsoptionen, darunter fünf Betriebsmodi und einen 24-Stunden-Timer. Die Programmierung erfolgt über eine Infrarot-Fernbedienung. Optional kann ein Smart-Control WiFi-Stick an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden, um das Gerät per App zu steuern.

