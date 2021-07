Pressemeldung

Diplom-Ingenieur und Oberförster im Ruhestand Wolfgang Elflein aus dem fränkischen Rentweinsdorf hat eine besondere Beziehung zum Holz. Als nach 29 Jahren ein Austausch seines alten Scheitholzkessels anstand, interessierten ihn in erster Linie die zeitgemäße Heiztechnik und komfortable Bedienbarkeit der neuen Anlage. Mit Blick in die Zukunft entschied sich der 75-jährige für den Hackgutvergaser PuroWIN von Windhager mit seiner ausgeklügelten automatischen Brennstoffzuführung.

Der Hackgut-Vergaser PuroWIN überzeugte den Forst-Fachmann durch seinen speziellen Zero-Emissions-Vergaser mit patentierter Gegenstromvergasung, der eine besonders saubere Verbrennung und niedrigste Emissionswerte erlaubt: Im untersten Bereich des Brennraums entsteht ein Glutbett. Darüber verkohlt das Hackgut und bildet eine Art Aktivkohleschicht. Die aus dem Glutbett aufsteigenden Holzgase werden von der Kohleschicht und dem darüber liegenden, frischen Hackgut gefiltert, bevor sie verbrannt werden. Die Verbrennung erfolgt dadurch so sauber, dass der PuroWIN kaum noch messbare Staubwerte erreicht.

Zur Lagerung des Hackguts errichtete Wolfgang Elflein in Eigenarbeit einen Lagerraum mit rund 60 m³ Fassungsvermögen, den er geschickt in den Garten integrierte. Von dort wird der Brennstoff über eine Distanz von 20 Metern sowie zwei Meter Höhe vollautomatisch zum Kessel befördert. Der Transport erfolgt über ein Saugsystem, das von Windhager speziell für den PuroWIN entwickelt wurde. Der Vorteil dieser Fördertechnik: Das Brennstofflager muss nicht mehr zwangsläufig direkt neben dem Heizraum liegen. Daraus ergeben sich bessere Möglichkeiten für den Installationsort der Heizung und ein erheblicher Komfortgewinn für den Betreiber.

Zur Vereinfachung des Heizungsbetriebs trägt außerdem die Heizungsregelung MES Infinity bei, die im PuroWIN integriert ist. Um sie via Smartphone oder Tablet nutzen zu können, wurde sie serienmäßig mit einem leistungsfähigen Webserver ausgestattet. Er ermöglicht auch die Anbindung an das Fernüberwachungs- und Wartungssystem Windhager Connect Professional. So lassen sich auch von Windhager stets die aktuellen Betriebszustände überprüfen. Das ist für Wolfgang Elflein von besonderem Interesse, da er über längere Zeiträume mit unterschiedlichen Holzarten heizt. So will er herauszufinden, welches Holz sich am besten eignet. Um die Werte ermitteln und vergleichen zu können, greift Windhager online auf die Anlage zu. Eine bessere Betreuung kann der passionierte Holz-Fachmann sich nicht wünschen.