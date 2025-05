Das Eventhotel Neuhof in Niederösterreich setzt seit 2025 auf ein CO2-neutrale Heizsystem von Fröling und schafft so eine umweltfreundliche Wohlfühlatmosphäre.

Das Eventhotel Neuhof in der idyllischen Gemeinde Neuhofen an der Ybbs vereint die ruhige Lage mit einem modernen, familiären Ambiente. Nach der Renovierung im Jahr 2023 bietet das Hotel sowohl Geschäftsreisenden als auch Urlaubern 20 moderne Zimmer und mehrere flexible Veranstaltungsräume, die mit der neuen Fröling Hackgutheizung T4e mit 180 kW beheizt werden. Der Hackschnitzeltransport erfolgt über das vier Meter lange Federblattrührwerk und die Befüllung des Lagerraums wird durch ein Bunkerbefüllsystem aus dem Hause Fröling unterstützt.

Der T4e liefert höchsten Standard im Bereich Technik, Umwelt, Bedienung und Sparsamkeit und ist für den Leistungsbereich 20 bis 350 kW verfügbar. Der durchdachte Einsatz von stromsparenden Antrieben sowie der lautlose energiesparende Glühzünder sorgen für geringsten Stromverbrauch und die Siliziumkarbid-Brennkammer für hohe Wirkungsgrade bei minimalen Emissionen und langer Lebensdauer. Die integrierte Rücklaufanhebung, die kompakt im Kessel verbaut ist, vermeidet unnötige Abstrahlverluste, dies erreicht der T4e ein Maximum an Effizienz.

Dem Betreiber des Hotels, Daniel K., war besonders die unkomplizierte Bedienung und die vollautomatische Funktionsweise der neuen Heizanlage ein Anliegen, weshalb die Entscheidung für ein Heizsystem von Fröling in Zusammenarbeit mit Installateur Veigl nahelag. „Wir schätzen die einfache Bedienung und die effiziente, vollautomatische Wärmeerzeugung. Die Überwachung und Steuerung mit der APP funktioniert einwandfrei, der Kessel informiert uns über Push-Nachrichten, wann zum Beispiel die Asche zu entleeren ist.“, so Kellum. Die Hackgutheizung nutzt regionales Restholz, was nicht nur die Umwelt schont, sondern auch die Brennstoffkosten denkbar niedrig hält.

Der Name Fröling steht seit über 60 Jahren für effiziente und moderne Biomasseheiztechnik. Die Scheitholz-, Hackgut- und Pelletskessel sind europaweit im Einsatz und werden ständig weiterentwickelt. Eine Vielzahl von international namhaften Qualitätsauszeichnungen unterstreicht das nachhaltige Streben nach effizienten Lösungen.