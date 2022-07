Heizen mit Biomasse: Das sollten Hausbesitzer beachten

Die Energiepreise steigen in schwindelerregende Höhen. Hausbesitzer müssen für ein warmes Zuhause immer tiefer in die Tasche greifen, gleichzeitig drohen Engpässe bei der Gasversorgung. Biobrennstoffe bieten eine Alternative zu den immer knapper werdenden fossilen Brennstoffen. Egal ob Holzpellets, Stückholz oder Hackschnitzel: Die erneuerbaren Rohstoffe verbrennen nicht nur CO2-neutral, sondern bleiben auch in punkto Preis und Verfügbarkeit stabil. Allerdings gibt es beim Umstieg auf Biomasse als Brennstoff einiges zu beachten. Alexander Root, Prokurist der Raab-Gruppe, beantwortet die wichtigsten Fragen, die Verbraucher beschäftigen.