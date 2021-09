Pressemeldung

Heiko Trescher bringt für die neue Aufgabe beste Voraussetzungen sowohl im technischen wie im kaufmännischen Bereich mit. Nach seiner Ausbildung zum Anlagen-Mechaniker absolvierte er ein duales Studium der Betriebswirtschaft/Handel in Stuttgart. Anschließend arbeitete er als Service-Techniker bei einem großen Automobil-Hersteller. Konkrete Erfahrungen im Handel sammelte er danach bei einem namhaften Dimplex-Kunden.



„Heiko Trescher kennt unsere Technik und die Anforderungen unserer Kunden sehr gut. Darüber hinaus verfügt er über eine hervorragende Expertise im Markt und in unserer Branche“, betont Dimplex Business-Unit-Leiter Heiko Folgmann. „Mit seiner profunden Erfahrung wird er unser Vertriebsteam in allen relevanten Bereichen wirkungsvoll verstärken.“