Die Kooperation von VDMA Power Systems mit der HEATEXPO, die vom 25. bis 27. November 2025 in der Messe Dortmund stattfindet, markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für die europäische Messe-Plattform HEATEXPO zur Wärmeversorgung der Zukunft.

Die Messe Dortmund und VDMA Power Systems geben die Zusammenarbeit im Rahmen der HEATEXPO bekannt. Dabei rückt in diesem Jahr insbesondere das Thema Prozesswärme nochmals stärker in den Fokus: Es gewinnt insgesamt zunehmend an Bedeutung, insbesondere aber für die Industrie. Schon 2024 gehörte die Prozesswärme zu den Schwerpunkten der Messe. 2025 wird diese Thematik nun noch intensiver beleuchtet.

Dr. Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer VDMA Power Systems: „Mit Blick auf die energie- und industriepolitischen Ziele in Deutschland und Europa rücken die Themenfelder Wärme und Abwärme auch für viele Unternehmen immer stärker in den Vordergrund. Unsere Mitglieder aus dem Energieanlagenbau tragen mit ihren Lösungen entscheidend zur Gestaltung der Wärmewende bei. Technologien wie Großwärmepumpe, Kraft-Wärme-Kopplung, aber auch Wärmespeicher spielen hier ihre Stärken voll aus. Daher freuen wir uns als ideeller Träger, den starken Partner HEATEXPO zusätzlich unterstützen zu können.“

Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe: „Wir freuen uns über den Schulterschluss mit VDMA Power Systems. Mit dieser Kooperation erweitert die Messe Dortmund das Angebot auf der HEATEXPO für die Besucherinnen und Besucher um weitere konkrete Lösungen aus den Bereichen Anlagenbau und Großwärmepumpen. Somit schaffen wir die Möglichkeit, gezielt über technische Innovationen, Trends und nicht zuletzt zusammen mit weiteren Verbänden auch über Rahmenbedingungen hinsichtlich gesetzlicher Vorgaben zu informieren und in den lösungsorientierten Austausch zu gehen.“

Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), sagt: „Als ideeller Träger der HEATEXPO begrüßen wir diese Partnerschaft bei diesem für Kommunen und Stadtwerke äußerst wichtigen Thema. Bei der Transformation der Wärmeversorgung stehen wir vor einer enormen Kraftanstrengung. Deshalb ist es wichtig, dass alle Beteiligten für das gemeinsame Ziel an einem Strang ziehen. Der Einsatz von Großwärmepumpen wird für kommunale Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Mit ihnen tun sich neue Möglichkeiten auf, erneuerbare Wärmequellen anzuzapfen oder klimaneutrale Abwärme in Wärmenetze zu integrieren. Die Effizienz der Wärmeversorgung lässt sich so deutlich erhöhen. Großwärmepumpen werden in neue Leistungsklassen vorstoßen, die Dimensionen der Anlagen wachsen.“

Prozesswärme-Lösungen rücken in den Fokus – Stärkung des Rahmenprogramms

Mit der Unterstützung des VDMA Power Systems wird das Rahmenprogramm zusätzlich gestärkt. Gezeigt werden verschiedene Leuchtturmprojekte aus dem Maschinen- und Anlagenbau, die aufzeigen, wie innovative Technologien zur Dekarbonisierung der industriellen Wärme beitragen können.

Darüber hinaus werden auf der diesjährigen HEATEXPO zahlreiche Aussteller und Anbieter mit Prozesswärme-Lösungen vertreten sein, die in Dortmund ihre neuesten und innovativsten Technologien präsentieren – von Großwärmepumpen über Abwärmenutzung bis hin zu integrierten Konzepten für Industrie und Kommunen. Damit unterstreicht die Fachmesse ihren Anspruch, als zentrale Plattform für den lösungsorientierten Austausch entlang der gesamten Wärme-Wertschöpfungskette zu dienen.

Zu VDMA Power Systems

VDMA Power Systems ist der Verband für den Energieanlagenbau. Er vertritt die Interessen der Hersteller und Zulieferer von Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen im In- und Ausland. Dazu zählen Windenergie-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen, Motoren und thermische Kraftwerke sowie Speicher- und Sektorkopplungstechnologien. Für sie dient VDMA Power Systems technologieübergreifend als Informations- und Kommunikationsplattform mit dem Fokus auf Energie- und Industriepolitik, Innovationen und Technik, Märkte und Messen sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. VDMA Power Systems ist ein Fachverband im VDMA, Europas größtem Verband des Maschinen- und Anlagenbaus.