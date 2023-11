Mit der HEATEXPO bietet die Messe Dortmund eine neue Plattform zum Austausch rund um die Wärmewende. Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) treffen sich vom 21. bis 23. November 2023 Entscheider aus der Energieversorgung und von Stadtwerken, aus Kommunen, Politik, Wissenschaft und der Industrie in Dortmund. Die HEATEXPO bietet die Möglichkeit, sich über neue Trends, Technologien und Lösungen zur Wärmeversorgung der Zukunft zu informieren. Dazu tragen ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Experten und eine Vielzahl renommierter Aussteller bei. Die Fachmesse profitiert darüber hinaus von der Mitwirkung ihrer Partner, zu denen renommierte Organisationen wie der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) als ideeller Träger, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) und die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) gehören.

Die HEATEXPO in Dortmund ist die neue europäische Messeplattform für alle Themen rund um die Wärmewende. Vor Ort können sich Fachbesucher zu Kernthemen rund um die Wärmeerzeugung und -versorgung, Infrastruktur und Transportnetze, Wärmedienstleistungen und Services, Digitalisierung der Wärme sowie Entwicklung und Investition austauschen. Zudem besteht die Möglichkeit, die neuesten Technologien zu erleben und gemeinsam mit Branchenakteuren über neue Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen der Wärmewende zu diskutieren. Dazu gehören effiziente Heizsysteme wie Wärmepumpen, Solarthermie und Geothermie, neue Technologien für die Wärmespeicherung, digitale Lösungen für die Steuerung und Optimierung der Wärmeversorgung oder Modelle für die Finanzierung und Investitionen, aber auch Beratung und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe, ist überzeugt, dass das neue Format eine gute Grundlage bietet, um die Wärmewende weiter voranzutreiben: „Das Know-how und die Expertise unserer Partner waren eine wichtige Stütze für die Entwicklung des Messekonzepts der HEATEXPO. Mit fachkundiger Unterstützung haben wir eine Messe geschaffen, auf der die herausfordernden nächsten Schritte der zukünftigen, klimaneutralen Wärmeversorgung besprochen und vorbereitet werden können. Als neue europäische Messe-Plattform bietet sie innovative Technologien zum Anfassen.“

Breite Unterstützung bei der Premiere

Für die HEATEXPO hat das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) die Schirmherrschaft übernommen. Außerdem nimmt Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger am Eröffnungspanel „Wärmewende konkret“ teil und hält den ersten Impulsvortrag des Rahmenprogramms. Neben dem BMWSB sind der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), der gleichzeitig ideeller Träger ist, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) und die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) als fachliche Partner der Premiere mit dabei. Diese haben auch an der Ausarbeitung des inhaltlich umfassenden und hochklassigen Rahmenprogramms mitgewirkt und beteiligen sich zudem mit Panels und Impulsvorträgen.

Lösungen für die Energiewende: Rund 100 Aussteller in Dortmund

Bei der Premiere der neuen Messe sind rund 100 Aussteller vor Ort. Unternehmen aus zwölf Ländern ihre Lösungen und Technologien – darunter aus Schweden, Finnland, Italien, Belgien und den Niederlanden, Österreich oder den USA.

Dazu gehören beispielsweise das dänische Unternehmen Danfoss Climate Solutions oder der Energieversorger GP Joule. Auch die RheinEnergie AG wird dabei sein, die das Ziel verfolgt, die komplette Energieversorgung bis spätestens 2035 vollständig zu dekarbonisieren und dabei Strom und Wärme CO₂-neutral zu liefern. E.ON Business Solutions zeigt auf dem Messestand Angebote und Lösungen zu einer Vielzahl von Themen, darunter zum Beispiel die intelligente Netzsteuerung, Groß- und andere Wärmepumpen, Solar- und Geothermie und dezentrale Wärmesysteme.

Ebenfalls auf der HEATEXPO vertreten ist Uniper Energy Sales, die als Teil des globalen Energieunternehmens Uniper maßgeschneiderte Energielieferkonzepte entwickelt. Als Ansprechpartner zu Lösungen für kommunale Wärmeplanung bis hin zur Nah- und Fernwärme ist die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung (DEW21), einer der größten kommunalen Erzeuger von Erneuerbarer Energie in Nordrhein-Westfalen, ebenfalls vertreten. Weitere spannende Aussteller sind u.a. ENGIE Refrigeration, Energieanlagen Greifswald, isoplus Fernwärmetechnik, HEXONIC Deutschland, BRUGG Rohrsysteme, DigiKoo und Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik.

Messechefin Sabine Loos freut sich über den großen Zuspruch seitens der Aussteller: „Das Interesse der Aussteller an unserer Messe ist ein starkes Signal für die Bedeutung der Wärmewende. Wir sind überzeugt, dass die Veranstaltung wichtige Impulse für die Zukunft der Wärmeversorgung geben wird. Gemeinsam und direkt vor Ort hat die Branche die Möglichkeit, die Energiewende aktiv voranzutreiben und eine nachhaltige Wärmeversorgung zu realisieren.“

Neben dem breiten Ausstellerangebot bietet die HEATEXPO auch ein weit gefächertes Rahmenprogramm. Fachkundige Experten bieten Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen an. Eine Übersicht zu allen Vorträgen, Referenten und den Uhrzeiten steht auf der Homepage der HEATEXPO bereit.

Fachleute aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im Rahmenprogramm

Nach der Begrüßung durch Thomas Westphal, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund und Mitglied im Hauptausschuss des Deutschen Städtetages, geht es am ersten Messetag direkt mit informativen Programmpunkten weiter. Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger vom BMWSB eröffnet den ersten Messetag mit einem Impulsvortrag. Im Anschluss ist er im Gespräch mit Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des VKU, Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des DStGB, und Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer IHK NRW, beim Eröffnungspanel Wärmewende konkret. Zum Abschluss am Dienstag wird Brian Seeberg, CEO von ProjectZero, seine Erfahrungen aus der Modellstadt Sønderborg im Impulsvortrag „Project Zero Sønderborg – a Danish city on the way to carbon neutrality“ darlegen. Die süddänische Gemeinde soll bis 2029 vollständig klima- und kohlenstoffneutral sein und könnte so zum Vorbild für weitere Städte werden.

Am Mittwoch, den 22. November, lautet das übergeordnete Thema „Fernwärme - Dekarbonisierung und Transformation“. Olaf Kruse, Projektmanager Nahwärme bei der REHAU Industries SE & Co. KG, gibt im Vortrag „Moderne EE-Wärmenetze | Transformation der Wärmeversorgung mit INSEL-, SEKUNDÄR- und HYBRID-NETZEN“ Aufschluss über Praxisbeispiele und technische Lösungen für den Wärmenetzausbau. Die immer wichtigere Künstliche Intelligenz spielt ebenfalls eine Rolle. Nicolas Sommer, CCO und Mitgründer von Urbio, zeigt im Vortrag „Beschleunigung der Wärmewende dank KI-gestütztem generativen Design“, wie die Dekarbonisierung bestehender Gebäude beschleunigt werden kann. Auch die jüngst vieldiskutierte Wärmepumpe findet Platz im Programm. Beispielsweise im Vortrag „Großwärmepumpe in der Praxis - Projektstudie & technische Grundlagen“, den Dipl. Ing.- (FH) Jörg Taube, Key-Account-Wärmepumpen bei TRANE Deutschland, halten wird.

Zum Abschluss ist der letzte Messetag gespickt mit weiteren spannenden Themen. Beispielsweise von Dr. Stefan Röder, geschäftsführender Gesellschafter der SME Management / AVAT, der die komplexe Daueraufgabe der Kommunalen Wärmeplanung im Beitrag „Von der kommunalen Wärmeplanung in die Umsetzung von Wärmenetzen“ beleuchtet. Sinja Rabenau, Projektmanagerin Wärmemanagement bei vilisto, informiert über „Mythen und Fakten: Die Roadmap zur erfolgreichen Wärmewende durch Digitalisierung und Automatisierung“. Christian Huhn, Geschäftsführer bei Hexonic, bringt dem Fachpublikum im Rahmen von „Systemlösungen zur Energiewende“ unter anderem den Einsatz von Geothermie näher.

Workshops und Round Tables auf der HEATEXPO: Expertenwissen aus erster Hand

Ein zusätzlicher Höhepunkt ist das Angebot an Workshops und Round Tables am zweiten Messetag im Konferenzraum London. Hier ist eine Übersicht über die Veranstaltungen, für die eine Anmeldung erforderlich ist. Die Anmeldung kann hier online erfolgen.

10:30 bis 11:15 Uhr: Workshop „Kommunale Wärmeplanung: Schlüssel zur Treibhausgasneutralität“

11:30 bis 11:45 Uhr: Impuls „Wärmenetze mit Zukunft: Großwärmepumpen als Schlüssel für nachhaltiges Heizen am Praxisbeispiel“

11:45 bis 12:30 Uhr: Round Table „Kommunale Wärmeplanung konkret in kleineren Kommunen und Landkreisen“

12:40 bis 13:25 Uhr: Round Table „Klimaschutzplanung im Ruhrgebiet – agil, kollaborativ und datengestützt“

13:35 bis 14:20 Uhr: Workshop „Anforderungen der Kommunalen Wärmeplanung an Digitalisierungsprozesse der öffentlichen Verwaltung“

14:30 bis 15:00 Uhr: Impuls + Round Table „Kommunale Wärmeplanung: unter Einbezug von Großverbrauchern am Bsp. Vonovia“

Alle wichtigen Informationen, Updates und Entwicklungen rund um die Messe gibt es immer aktuell auf Instagram, Facebook, LinkedIn, der Messewebseite und per Newsletter.