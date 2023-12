Drei sehr erfolgreiche Messetage und damit eine mehr als gelungene Premiere – so lautet das Fazit zur HEATEXPO, die vom 21. bis 23. November in Dortmund stattfand. Die neue B2B-Fachmesse hat es aus Sicht aller Beteiligten auf Anhieb geschafft, eine Lücke zu schließen und sich als neue Plattform zum Austausch für sämtliche Themen rund um die Wärmewende zu etablieren. Ob Veranstalter, Aussteller oder Besucher – alle äußerten sich positiv zum neuen Messeformat, viele haben bereits ihre Teilnahme im kommenden Jahr zugesagt. Die Gründe für diesen Erfolg sind vielfältig: der Beitrag der Partner, das umfassende, informative Rahmenprogramm und die Möglichkeit, sich vor Ort über neue Trends, Technologien und Lösungen zur Wärmeversorgung der Zukunft zu informieren.

Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) fand vom 21. bis 23. November 2023 in der Messe Dortmund die HEATEXPO statt, eine neue, europäische Messeplattform für alle Themen rund um die Wärmewende. Die hohe Relevanz des Themas und das große Interesse vieler Beteiligter sorgte dafür, dass es eine erfolgreiche Premiere wurde: Rund 100 Aussteller aus zwölf Ländern, einschließlich den USA, Finnland, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz, zeigten ihr Portfolio vor Ort. Fachbesucher aus der Energieversorgung und von Stadtwerken, aus Kommunen, Politik, Wissenschaft und der Industrie trafen sich in der Messe Dortmund, um sich über aktuelle Themen und Trends zu informieren und neue Produkte und Services näher in Augenschein zu nehmen. Natürlich gab es auch genug Gelegenheiten für den persönlichen Austausch sowie den Auf- und Ausbau des Netzwerks.

„Wir freuen uns, dass die HEATEXPO vom Start weg von den Branchenteilnehmern so gut angenommen wurde und als neue B2B-Plattform dazu beitragen kann, die nächsten, sicherlich herausfordernden Schritte zur zukünftigen, klimaneutralen Wärmeversorgung erfolgreich zu gehen“, fasst Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe, die drei Messetage aus Sicht des Veranstalters zusammen. „Ein entscheidender Faktor für diesen Erfolg war – neben der Übernahme der Schirmherrschaft durch das BMWSB – das Know-how und die Expertise des ideellen Trägers, dem Verband kommunaler Unternehmen VKU, sowie von Partnern wie dem Deutschen Städtetag, dem Deutsche Städte- und Gemeindebund und der Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung. Mit ihrer Unterstützung konnten wir viele Top-Aussteller gewinnen und ein interessantes Rahmenprogramm zusammenstellen, das auf großes Interesse in der Fachwelt gestoßen ist. Die Tatsache, dass die HEATEXPO 2023 innovative Technologien zum Anfassen geboten hat, war dafür entscheidend, dass viele Branchenexperten und Entscheider ihren Weg zur Messepremiere gefunden haben.“

Auch Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), dem ideellen Träger der HEATEXPO, war mehr als zufrieden mit der Messepremiere: „Wir hatten hier in Dortmund die idealen Bedingungen, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen der Wärmeversorgung zu diskutieren und neue Wege in Richtung Klimaneutralität und sozialverträglicher Wärmewende aufzuzeigen. Dass es ein so großes Interesse an diesen Themen gab, zum Beispiel in den Roundtables, freut mich – vor allem, dass wir als VKU und ideeller Träger dazu beitragen konnten, eine thematische Lücke im Messekalender schließen zu schließen.“

Für Dr. Gerd Landsberg ist die HEATEXPO der neue Pflichttermin im Kalender, wenn es um fachlich fundierte, tiefgreifende Informationen rund um die Wärmewende geht: „Das Rahmenprogramm mit seiner Vielzahl an spannenden Vorträgen und ausgewiesenen Experten sorgt im Zusammenspiel mit dem breiten Angebot der Aussteller dafür, dass Vertreter aus Kommunen, aber auch darüber hinaus einen schnellen, komprimierten Überblick über den aktuellen Stand des Themas bekommen – und eine gute Übersicht, was die Zukunft bringt. Daher kann ich den Besuch der Messe im kommenden Jahr nur empfehlen“, so der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), anlässlich der begleitenden Pressekonferenz zur HEATEXPO.

Ähnlich positiv fällt das Fazit aus von Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages: „Die Kommunen müssen viele Aufgaben erledigen, um dazu beizutragen, dass wir das Ziel, Deutschland klimaneutral zu machen, auch erreichen können. Viele haben bereits wichtige Meilensteine geschafft – sich hierüber austauschen zu können und Beispiele guter Praxis kennenzulernen, ist immer wieder wichtig. Dafür bietet die HEATEXPO den idealen Rahmen.“

Viel beachtetes Rahmenprogramm mit ausgewiesenen Experten

Dass auch die weiteren Fachbesucher das Rahmenprogramm als Highlight der Messe sahen, zeigte sich in den zahlreichen, gut besuchten Vorträgen, Diskussionsrunden, Workshops und Roundtables. So eröffnete Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger vom BMWSB nach der Begrüßung durch Thomas Westphal, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund und Mitglied im Hauptausschuss des Deutschen Städtetages, den ersten Messetag mit einem Impulsvortrag. Auch das Gespräch zwischen Staatssekretär Bösinger, Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des VKU, Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des DStGB, und Dr. Eckhard Göske, Abteilungsleiter Industrie IHK Nord Westfalen, stieß beim Eröffnungspanel „Wärmewende konkret“ auf großes Interesse. Brian Seeberg, CEO von ProjectZero, freute sich bei seinem Impulsvortrag „Project Zero Sønderborg – a Danish city on the way to carbon neutrality“ genauso über die zahlreichen Zuhörer. Nicolas Sommer, CCO und Co-Founder von Urbio, referierte am zweiten Messetag zum Thema „Beschleunigung der Wärmewende dank KI-gestütztem generativen Design“. Auch die Beiträge „Neue Wärmenetze in Bestandsgebieten – Herausforderungen und Lösungsansätze“ der Referentinnen Lea Gallé und Wiebke Hoberg, Projektmanagerinnen Wärme, Stadtwerke-Effizienznetzwerk ASEW, und der Roundtable „Kommunale Wärmeplanung konkret – Kleine Kommunen und Landkreise“ unter der Moderation von Dr. Karsten Lindloff, Teamleiter Energieeffizienz Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), wurden sehr gut besucht. Highlights am dritten Tag waren wiederum der Vortrag „Mythen und Fakten: Die Roadmap zur erfolgreichen Wärmewende durch Digitalisierung und Automatisierung“ von Sinja Rabenau, Projektmanagerin Wärmemanagement bei vilisto GmbH, sowie die Impulse zu „Wissenschaft trifft HEATEXPO“.

Aussteller mit HEATEXPO sehr zufrieden

Sehr zufrieden mit der Frequenz der Besucher und der Qualität der Gespräche war die Ausstellerschaft bei der HEATEXPO. So ist beispielsweise Matthias Wiegand, Area Sales Manager, von GEA Refrigeration Technologies GmbH, überzeugt, dass sich die Teilnahme mehr als gelohnt hat: „Die Fokussierung auf die Thematik Wärmepumpen für den industriellen und kommunalen Bereich zeichnet die HEATEXPO aus. Wir von GEA schätzen die zahlreichen Kunden und Gespräche mit Interessierten sowie die Möglichkeiten zum Netzwerken sehr.“

Auch Dennis Siebenmorgen, Leiter Strategie, Business Development, Kommunikation und Funding bei der E.ON Business Solutions GmbH, die gemeinsam mit Mitausstellern Angebote und Lösungen zum Beispiel für die intelligente Netzsteuerung, Groß- und andere Wärmepumpen, Solar- und Geothermie und dezentrale Energiesysteme in Dortmund präsentierte, zieht ein durchweg positives Fazit: „Als Partner für die Wärmewende vor Ort freuen wir uns über die Vielseitigkeit der HEATEXPO. Sie bildet einen Querschnitt der Energiewende ab und ermöglicht es, mit unseren Angeboten direkt an die für uns relevanten Kunden heranzutreten. Die Ausrichtung der Messe auf die kommunale Wärmeplanung ist zentral für unsere Branche. Die HEATEXPO ist damit wie maßgeschneidert, um aktuelle Herausforderungen anzugehen. Besonders überzeugt uns die Sektorenkopplung von Fernwärme, Geothermie und Wärmepumpen, was perfekt zu unserem Unternehmen passt.“

Diese Aussagen sind beispielhaft für die ausgezeichnete Resonanz zur Premierenveranstaltung der Messe. So hoben unter anderem 84 Prozent der Aussteller die hohe Qualität der Fachbesucher bei der HEATEXPO hervor.

Fachpublikum: Hohe Qualität und Zufriedenheit

85 Prozent der Fachbesucher in diesem Jahr sind bei Einkaufs-/Beschaffungsentscheidungen in ihrem Unternehmen beteiligt. Rund 90 Prozent aller Teilnehmer konnten ihre Ziele, mit denen Sie zur Messe kamen, erreichen.

Positiver Ausblick für 2024 – Termin steht bereits fest

Messechefin Sabine Loos freut sich über das insgesamt sehr gute Feedback: „Die positiv verlaufene erste Ausgabe der HEATEXPO bestätigt den Bedarf an einer Plattform zu diesem wichtigen Zukunftsthema. Die vielen Rückmeldungen, die wir bereits erhalten haben, zeigen deutlich, dass es ein großes Interesse gibt, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Daher freue ich mich bereits heute auf die nächste Ausgabe der B2B-Fachmesse.“

Interessierte Aussteller und Fachbesucher haben bereits heute die Möglichkeit, sich den nächsten Termin der HEATEXPO vorzumerken: Die nächste Ausgabe der Messe findet vom 26. bis 28. November 2024 in der Messe Dortmund statt.