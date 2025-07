Der Online-Ticketverkauf zur HEATEXPO 2025 ist gestartet. Fachbesucherinnen und Fachbesucher können ihre Eintrittskarten jetzt unter www.heat-expo.de/tickets erwerben. Das Tagesticket kostet 52 Euro, das Dauerticket für alle drei Messetage ist für 94 Euro erhältlich. Für den entspannten Ausklang des ersten Veranstaltungstages steht zusätzlich das Get-together-Ticket für 28 Euro zur Verfügung.

Get-together am Messeabend: Netzwerken in persönlicher Atmosphäre

Am Dienstag, den 25. November 2025, sind Aussteller und Besuchende ab 17:30 Uhr herzlich zum offiziellen HEATEXPO Get-together eingeladen. Die Abendveranstaltung findet in der externen Location Strobels (Änderung vorbehalten) in direkter Nähe zur Messe statt und endet gegen 21:30 Uhr. Das Ticket (28 Euro/Person) beinhaltet Speisen, Getränke und gute Gespräche in lockerer Runde und ist unabhängig vom Messeticket zu buchen.

HEATEXPO: Fachmesse für die Wärmeversorgung der Zukunft

Die HEATEXPO deckt von der Erzeugung über Infrastruktur und Netze bis hin zu digitalen und technologischen Lösungen die zentralen Themen der Wärmeversorgung ab. Die vier Schwerpunktbereiche der Fachmesse sind:

· Wärmeerzeugung & -versorgung

· Infrastruktur & Netze

· Dienstleistungen & Beratung

· Zukunftstechnologien

Begleitet wird die Messe durch das HEATEXPO Forum, die zentrale Bühne der Messe, mit Vorträgen, Diskussionen und Praxisimpulsen sowie durch den Kommunalen Campus, der gezielt Themen der kommunalen Wärmeplanung adressiert und auf die Bedürfnisse von Städten, Gemeinden und Landkreisen ausgerichtet ist.

Bundesabwärmetagung erstmals Teil der HEATEXPO

Ein besonderes Highlight der diesjährigen Veranstaltung ist die Integration der renommierten Bundesabwärmetagung (BAT), die erstmals im Rahmen der HEATEXPO stattfindet. Sie bringt führende Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft, Versorgung und Politik zusammen und stärkt gezielt den interdisziplinären Austausch.

Starke Aussteller für starke Lösungen

Mit Unternehmen wie GEA, ENGIE, ENERPIPE, Glen Dimplex, Eavor, GNV, ROM, Terra Calidus, Huber, Yados und Kraftwerk ist die HEATEXPO 2025 bereits hochkarätig aufgestellt. Ergänzt wird das Portfolio durch weitere namhafte Aussteller wie INNIO, Isoplus, Mitsubishi Electric, Skadec und AGO. Drei Tage lang präsentieren die Aussteller vor Ort in Dortmund konkrete Lösungen für Industrie, Kommunen und die Wohnungswirtschaft.