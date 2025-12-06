Drei erfolgreiche Messetage bestätigen den Wachstumskurs der HEATEXPO: Mehr Besucherinnen und Besucher, mehr internationale Aussteller, mehr Fläche und ein deutlich erweitertes Themenspektrum. Die Fachmesse für die Wärmeversorgung der Zukunft war bei ihrer dritten Ausgabe in der Messe Dortmund (25.-27. November 2025) die zentrale Plattform für technologische Lösungen, politische Impulse und praxisnahe Umsetzungen im Wärme- und Kältesektor.

Mit über 200 Ausstellern – ein erneuter Zuwachs gegenüber den beiden Vorjahresausgaben – und rund 25 Prozent internationaler Beteiligung verzeichnete die HEATEXPO unterdessen ein deutliches Besucherwachstum. Besonders stark vertreten waren Fachdelegationen und Teilnehmende u.a. aus Skandinavien, den Benelux-Staaten und Osteuropa. Auch der Anteil kommunaler Vertreterinnen und Vertreter sowie von Energieversorgern, Industrieunternehmen, Planungsbüros und der Wohnungswirtschaft nahm spürbar zu.

Starke Resonanz und strategischer Rückenwind

„Die HEATEXPO steht für die strategische Weiterentwicklung eines Marktes, der in Deutschland und Europa gerade an Fahrt gewinnt“, bilanziert Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe: „Dass wir die Zahl internationaler Aussteller und Fachbesucher erneut steigern konnten, ist ein starkes Signal für Dortmund als Standort und für die Rolle der Messe als Innovationsplattform der Branche.“

Auch bei Ausstellern und Partnern fiel die Bilanz sehr positiv aus. In der Ausstellerbefragung bestätigten 91 Prozent, im kommenden Jahr wieder auf der HEATEXPO ausstellen zu wollen. Besonders positiv bewertet wurden die Chancen für ein gutes Nachmessegeschäft und das hohe Besucheraufkommen an den Ständen. Zudem überzeugte erneut die fachliche Qualifikation der Teilnehmenden in den Bereichen Wärme- und Kälteversorgung, Infrastruktur und Transportnetze, Digitalisierung der Wärme sowie Dienstleistung, Entwicklung und Investition.

Gegenüber den Vorjahren konnte die HEATEXPO ihr Besucheraufkommen nochmals deutlich steigern. Auch die Ergebnisse der Besucherbefragung zeigen eine Entwicklung auf konstant hohem Niveau: 91,4 Prozent der befragten Messeteilnehmenden sprachen sich für einen erneuten Besuch aus; das Ergebnis knüpft damit nahtlos an den hervorragenden Vorjahreswert an.

Dass die HEATEXPO ihr hohes fachliches Niveau an allen drei Messetagen hielt, zeigte sich auch am Besuch hochrangiger Vertreter aus Politik und Wirtschaft. So waren unter anderem Dr. Rolf Bösinger, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, und Dr. Michael G. Müller, CFO der RWE AG, vor Ort in Dortmund. Beide nutzten ihren Messebesuch für Gespräche mit Ausstellern und wirkten am letzten Messetag zudem aktiv an einer Paneldiskussion im HEATEXPO Forum mit.

Ideelle Träger setzen Impulse: VKU und VDMA Power Systems

Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), betont: „Die HEATEXPO etabliert sich immer mehr als Leitmesse der Wärmebranche. Sie zeigt deutlich, dass technisch vieles bei der Wärmewende möglich ist. Doch die Wärmewende braucht auch Akzeptanz. Das gelingt nur, wenn die Wärmewende für alle umsetzbar ist, auch finanziell. Deshalb brauchen wir gesetzliche Reformen.“

Dr. Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer VDMA Power Systems, ergänzt: „Das Thema Prozesswärme und unsere vielfältigen Formate stießen auf der HEATEXPO auf großes Interesse. Die Gespräche haben deutlich gezeigt: Das Thema gewinnt zunehmend an Dynamik.

Die Chancen für branchenübergreifende Synergien zur Dekarbonisierung der Industrie sind enorm. Klimaneutrale Wärmeerzeugung ist technologisch ausgereift und kann unter geeigneten Rahmenbedingungen wirtschaftlich umgesetzt werden. Jetzt gilt es, diese Rahmenbedingungen aktiv zu gestalten, um den Markthochlauf entscheidend zu unterstützen.“

Weiterentwicklung der Marke HEATEXPO: Neue Positionierung und Claim

Mit Abschluss der dritten Veranstaltung schärft die Messe Dortmund das Profil der HEATEXPO weiter. Künftig tritt das Format als „Internationale Leitmesse für innovative Wärme- und Kälteversorgung“ auf. Damit reagiert die Messe auf einen Markt, in dem Wärme und Kälte zunehmend gemeinsam gedacht, geplant und betrieben werden. Europaweit gewinnt die Kälteversorgung an Bedeutung, und auch hierzulande setzen Stadtwerke und Energieversorger immer häufiger auf integrierte Systeme, statt beide Bereiche getrennt zu betrachten.

Auf der HEATEXPO wird dieser Wandel unmittelbar sichtbar. Viele Aussteller präsentieren Lösungen, die Heiz- und Kühlanwendungen in einem System bündeln. Großwärmepumpen, Speicher- und Netzlösungen sowie intelligente Steuerungen werden so ausgelegt, dass sie beide Aufgaben übernehmen können. „Mit der erweiterten Positionierung greifen wir diese Marktentwicklung konsequent auf und positionieren die HEATEXPO klar am Puls der Zeit. Die Grenzen zwischen Wärme und Kälte verschwimmen zunehmend“, betont Sabine Loos.

Der neue Claim „Innovation in every degree“ macht deutlich, dass künftig in Dortmund Neuheiten für Wärme und Kälte gleichermaßen zusammenkommen. Die HEATEXPO bildet dabei das gesamte Spektrum moderner Lösungen von niedrigen Temperaturen in der Gebäudekühlung und in Rechenzentren über netzgebundene Systeme in Quartieren bis hin zu hohen Prozesswärmen in der Industrie ab. Zugleich steht der Claim für einen 360-Grad-Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette dieser Versorgungssysteme.

Blick nach vorn: HEATEXPO 2026

Nach dem erfolgreichen Messejahr richtet sich der Fokus bereits auf die HEATEXPO 2026, die vom 24. bis 26. November 2026 in Dortmund stattfinden wird. Das neue Key Visual und die internationale Ausrichtung prägen bereits die kommende Kampagne.

Die Stimmen der Partner & Aussteller auf der HEATEXPO

Sigurd Schiller, Sales engineer heat pumpts, 2G Energietechnik GmbH

„Der Markt rund um die Wärmewende entwickelt sich rasant. Die HEATEXPO hat in nur drei Jahren den Status einer Leitmesse erreicht und ist für uns unverzichtbar geworden. Besonders stolz waren wir darauf, auf dieser Plattform die 2G Afilia-water-isobutan-Serie erstmals vorzustellen - eine wegweisende Produktpremiere, die uns in der Wärmewende­Technologie einen Schritt vorausbringt und den aktuellen Marktbedürfnissen gerecht wird. Die Messe hat sich als positives Beispiel etabliert, wie man eine Veranstaltung richtig entwickeln kann.“

Dr. Klaus Ramming, Bereichsleiter Thermotechnik, AGO GmbH

„Seit Beginn sind wir regelmäßig Aussteller auf der HEATEXPO. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Messe zeigt sich in der konstant hohen Qualität der Gespräche. Besonders spannend sind die Themen rund um Großwärmepumpen und Dekarbonisierung. Für uns ein klarer Fokus, der sich perfekt mit unseren Lösungen deckt.“

Stephan Höflmaier, Head of Business Development, Bilfiger Industrial Services GmbH

„Die HEATEXPO hat sich als herausragendes Event etabliert, das hervorragend angenommen wird. Besonders positiv hervorzuheben ist die exzellente Zielgruppenansprache: Stadtwerke und Energieversorger sind voll vertreten, was die Messe zu einem idealen Ort für den Austausch und die Vernetzung macht. Wir sind froh, nun Teil dieser Plattform zu sein und blicken auf sehr erfolgreiche Gespräche und viele neue Kontakte zurück.“

Christian Schmidt, Prokurist / Leiter Produkte, Enerlabs GmbH

„Die Gespräche, die wir geführt haben, waren inhaltlich die besten, die wir je auf einer Messe geführt haben. Unser Angebot hat zu hundert Prozent zur Klientel der HEATEXPO gepasst.“

Jessica Ritzenhofen, Referentin Marketing und Kommunikation, ENGIE Refrigeration GmbH

„Die HEATEXPO hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Schon zu Beginn war der Zulauf an Fachbesuchern beeindruckend. Besonders für uns als Anbieter im Bereich Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung ist die Messe der perfekte Ort, um uns klar zu positionieren. Keine andere Veranstaltung fokussiert sich so intensiv und detailliert auf diese Themen.“

Thomas Gierlich, Senior Sales Developer DACH, GRUNFOS GmbH

„Die HEATEXPO hat sich in diesem Jahr noch einmal deutlich gesteigert. Die Messe hat sich hervorragend weiterentwickelt und gewinnt jedes Jahr mehr Dynamik. Besonders beeindruckend war die immense Nachfrage bereits ab dem ersten Tag. Die Veranstaltung wächst in perfektem Einklang mit der Branche und zieht zunehmend mehr Besucher an, die ein starkes Interesse an innovativen Lösungen zeigen. Es ist spannend zu beobachten, wie sich die Messe zu einem unverzichtbaren Treffpunkt für alle relevanten Akteure der Branche etabliert.“

Markus Junker, Gebietsverantwortlicher, Hoval /YADOS GmbH

„Die HEATEXPO hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt und wächst jedes Mal sowohl in der Größe als auch in der Qualität der Gespräche. Besonders für uns ist die Messe der perfekte Ort, um unser Portfolio im Bereich Energiesysteme für die Wärmewende’ vorzustellen. Die Gespräche mit Entscheidern und Fachleuten sind nicht nur zielführend, sondern auch tiefgehend. Hier treffen wir genau die Partner, mit denen wir die Herausforderungen der Energiewende gemeinsam angehen können. Die HEATEXPO hält, was sie verspricht - eine Plattform, auf der Innovation und Zusammenarbeit im Mittelpunkt stehen.“

Timo Giese, Technischer Vertrieb Außendienst - NRW + NDS Süd, HUBER SE

„Für uns ist die Teilnahme an der HEATEXPO auch im kommenden Jahr bereits fest eingeplant. Seit der ersten Messe sind wir dabei und die Resonanz war stets hervorragend. Die Standgröße haben wir mittlerweile verdoppelt, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Besonders erfreulich war die starke Präsenz von kommunalen Wärmeplanern, ein klarer Trend, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ebenso bemerkenswert war das wachsende Interesse an der Nutzung von Abwasser als Energiequelle zum Kühlen und Heizen; eine bewährte Technologie, die derzeit wieder verstärkt in den Fokus rückt. Wir freuen uns bereits auf die nächste HEATEXPO.“

Akko Rattink, International Sales Manager, KARA FUTURE ENERGY SYSTEMS

„Die HEATEXPO ist eine Messe, die für uns besonders wertvoll ist, da sie die richtige Zielgruppe direkt anspricht. Die Qualität der Gespräche war hervorragend und hat zu vielen wichtigen Kontakten geführt. Vor allem die Themen Biomasse und Dekarbonisierung stehen aktuell im Mittelpunkt, und die Messe bietet eine exzellente Plattform für den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit.“

Abdelmalek Bahri, Technical Sales Expert, Mayekawa Deutschland GmbH

„Die HEATEXPO war für uns ein voller Erfolg. Besonders wertvoll waren die tiefgehenden Gespräche mit Planern und Entscheidungsträgern aus der Branche. Wir konnten sowohl bestehende Partnerschaften vertiefen als auch neue Projektansätze entwickeln. Ein rundum positives Umfeld, das echten Austausch und langfristige Kooperationen fördert.“

Karl Kroll, Segment Marketing Manager Heating, Mitsubishi Electric Europe B.V. „Wir waren 2025 zum ersten Mal bei der HEATEXPO als Aussteller dabei und es hat genau unseren Erwartungen entsprochen. Die Messe zieht qualitativ hochwertige Besucher an, darunter Versorger und kommunale Vertreter, die mit gezielten und anspruchsvollen Fragen zu uns kommen. Insbesondere konnten wir unsere Expertise im Bereich Kaltwassersysteme und Wärmepumpen direkt dem passenden Publikum präsentieren und maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Ein rundum erfolgreiches Event, das uns die richtigen Gespräche und Kontakte verschafft hat.“

Florian Kröger, Geschäftsführung, SKG Umwelttechnik GmbH & Co. KG

„Die HEATEXPO hat sich in den letzten drei Jahren zu einer sehr erfolgreichen, international anerkannten Messe entwickelt. Das stetig wachsende Interesse an der Veranstaltung unterstreicht, wie zukunftsweisend die behandelten Themen - insbesondere im Bereich der Wärmewende - sind. Heute ist die HEATEXPO ein unverzichtbares Event im Jahreskalender der Branche. Für uns war die Messe ein großer Erfolg: Sie bot uns die Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen, neue Kunden zu gewinnen und uns als Marke weiter zu positionieren. Insgesamt war die Veranstaltung ein voller Erfolg.“

Sebastian Kouril, Geschäftsführer, Terra Calidus GmbH

„Unser erster Besuch auf der HEATEXPO war ein voller Erfolg. Die Messe bot eine ideale Plattform, um die Potenziale der Geothermie vorzustellen und das Thema nachhaltig zu verankern. Der direkte Kontakt zu Bestands- und Neukunden war äußerst produktiv und hat uns viele neue Projektansätze eröffnet.“

Angelika Zippl, Marketing Manager, VK Energie GmbH

„Die HEATEXPO bietet eine hervorragende Gelegenheit, unsere Kunden persönlich zu treffen und sich auszutauschen. Besonders schätzen wir die intime Atmosphäre, die trotz der Vielzahl an Teilnehmern erhalten bleibt. Hier treffen wir nicht nur neue Kunden, sondern auch alle relevanten Player wie Stadtwerke und Energieversorger. Themen wie die Betriebsoptimierung von Energiesystemen und ein effizienter Betriebsablauf standen im Fokus - perfekt, um zukunftsweisende Projekte anzustoßen.“

Dr. Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer, VDMA Power Systems

