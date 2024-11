In wenigen Wochen öffnen sich die Hallentore der Messe Dortmund zum zweiten Mal für die HEATEXPO. Vom 26. bis 28. November 2024 treffen dort Unternehmen, Fachbesucher, Verbände und Wissenschaft aufeinander und thematisieren die Wärmeversorgung der Zukunft. Das Programm bietet mit praxisnahen und zukunftsorientierten Vorträgen ein spannendes Bühnengeschehen, ergänzt durch einen Campus zur kommunalen Wärmeplanung, das KLIMA.FORUM UNTERWEGS und einen Stadtwerke-Workshop des Bundesverbands Geothermie e.V. zu Potenzialen und Nutzungsmöglichkeiten der Geothermie in NRW.

Die Wärmewende ist ein wichtiger Baustein, um die Klimaziele in Deutschland zu erreichen. Kommunen haben noch maximal vier Jahre Zeit, um eine Wärmeplanung vorzulegen, Großstädte müssen schon Mitte 2026 Ergebnisse liefern. Doch was kommt zuerst: der klimaneutrale Umbau des Gebäudebestands oder die kommunale Wärmeplanung? So lautet die Frage, der sich Referent Bastian Hoffmann vom IngenieurNetzwerk Energie eG in seinem Vortrag „Der Weg zur klimafreundlichen Quartiersversorgung“ am Eröffnungstag stellt.

Künstliche Intelligenz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei den Transformationsgedanken. Das zeigt am ersten Messenachmittag der Vortrag „KI optimierte Wärmenetze der Zukunft: Großwärmepumpen als Schlüssel für nachhaltiges Heizen am Praxisbeispiel Mertingen (Landkreis Donau-Ries)“. Laura Selina Grund (GP Joule GmbH) stellt das Projekt vor, das seit neuestem über eine KI-Wärmenetzsteuerung verfügt und seinen Strom vor Ort nachhaltig gewinnt. Ein anderer Anwendungsfall ist die Nutzung von digitalen Zwillingen: Sie ermöglichen ein betriebsdatenbasiertes Abbild in Echtzeit – unabdingbar für die Transformation von Fernwärmesystemen. Das zeigen im HEATEXPO FORUM Praxisbeispiele aus dem operativen Betrieb.

Ein stetiges Nebenprodukt der Industrie: Abwärme. Wie kann sie sinnvoll in die Wärmeversorgung mit eingebunden werden? Diesem Thema widmet sich der gesamte Donnerstagvormittag. Das IZES (Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme) widmet sich dem Thema und lädt gemeinsam mit dem VKU auf ein selbst organisiertes Panel ein zum Projekt „AwaNetz: Kompetenznetzwerk Abwärmenutzung“. Die politischen Rahmenbedingungen, die dabei zu beachten sind, kommen nicht zu kurz.

Netzwerktreffen KLIMA.FORUM UNTERWEGS bespricht „Wärmenetz im Wandel“

Das zentrale Netzwerktreffen des KlimaDiskurs.NRW richtet sich seit 2014 an Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Passend zur Thematik der HEATEXPO trägt es dieses Mal die Überschrift „Wärmenetz im Wandel“ und beleuchtet die Transformation der kommunalen Wärmeversorgung sowie ihre Bedeutung für den Klimaschutz. Dr. Felix Matthes (Öko-Institut / Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat), Dr. Christiane Averbeck (Klima Allianz Deutschland / Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat), Dr. Kai Roger Lobo (stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VKU) sowie Marc Herter (Oberbürgermeister der Stadt Hamm) nehmen als Gäste teil.

„Die Wärmeversorgung der Zukunft gestalten alle Lösungsanbieter aus Anlagenbau, Infrastruktur und Beratung gemeinsam mit den Energieversorgern. Mit der HEATEXPO machen wir die Wärme der Zukunft erlebbar, diskutieren wichtige Fragen, setzen neue Impulse und rücken innovative Technologien in den Fokus. Wir freuen uns daher, mit dem KLIMA.FORUM UNTERWEGS am zweiten Messetag ein wichtiges Netzwerktreffen auf der HEATEXPO zu begrüßen“, erklärt Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen Unternehmensgruppe.

Kommunaler Campus bringt Verantwortliche zusammen

Ergänzt wird das Messe-Angebot in diesem Jahr durch den Kommunalen Campus. Er geht auf die dringenden Fragen der Kommunen ein, die seit Ende vergangenen Jahres verpflichtet sind, Wärmepläne zu erstellen. Integriert in die HEATEXPO wird der Kommunale Campus zentraler Treffpunkt aller Akteure der kommunalen Wärmeplanung sein und bietet mit Diskussionsrunden und Impulsreferaten viele Gelegenheiten zum Austausch über Herausforderungen und Chancen. Namhafte Partner wie der Deutsche Städtetag, Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB), der Deutsche Landkreistag, die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW), der Deutsche Landkreistag, Regionalverband Ruhr (RVR) oder NRW.Energy4Climate/LANUV stellen ihr Fachwissen zur Verfügung.

Geothermie als Schlüssel zur Wärmewende: Stadtwerke-Workshop zur Nutzung klimaneutraler Erdwärme

Ein besonderes Highlight der HEATEXPO bildet das Event „50 % + Potenziale und Nutzungsmöglichkeiten der Geothermie zur Wärmewende“, das am 26. November 2024 in den Konferenzräumen stattfindet. Der Bundesverband Geothermie e.V. richtet diese Veranstaltung aus, die sich den Potenzialen und Rahmenbedingungen der Geothermie in Nordrhein-Westfalen widmet. Als bevölkerungsreichstes Bundesland stellt NRW eine Strategie zur Nutzung von klimaneutraler Erdwärme vor und nimmt damit eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet ein.

Die vollständigen Programme finden Sie unter:

HEATEXPO FORUM: www.heat-expo.de/forum-heatexpo

KLIMA.FORUM UNTERWEGS: www.heat-expo.de/klimaforum

Kommunaler Campus: www.heat-expo.de/kommunaler-campus