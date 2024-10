Die neue HDG A11/18 ist ein besonders modulares Wärmepumpen-System, das sowohl in Sachen Design als auch Technik seinesgleichen sucht. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe selbst ist mit einem sCOP von 5,3 und dem Einsatz des natürlichen Kältemittels R290 bestens für die Zukunft gerüstet. Highlight ist die einzigartige „Modulare Hydraulik Plattform“, die als Schaltzentrale fix und fertig für alle Anforderungen von Heizungsbauern und Kunden vorbereitet ist, nahezu alle hydraulischen Anforderungen abdeckt und somit echtes „Plug & Play“ bietet.

Mit über 45 Jahren Erfahrung als führender Hersteller von Holzheizungssystemen expandiert HDG nun in den Markt für Wärmepumpen. Diese strategische Erweiterung unterstreicht das kontinuierliche Bestreben des Unternehmens, innovative und umweltfreundliche Heizlösungen zu bieten, die den Bedürfnissen einer sich wandelnden Welt gerecht werden. "Wir haben unser umfassendes technisches Know-how eingebracht und ein Wärmepumpen-System konzipiert, das einzigartig auf dem Markt ist“, freut sich HDG Geschäftsführer Harald Benkert.

Die Entwicklung habe auch vom besonderen Blickwinkel eines Unternehmens profitiert, das sich seit mehr als 45 Jahren im Bereich der Holzheizsysteme einen Namen gemacht hat, wie Geschäftsbereichsleiter Raimund Fischer erklärt: "Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung verstehen wir die Herausforderungen und Bedürfnisse des Fachhandwerks wie kaum ein anderer. Unsere Wärmepumpe und die einzigartige ‚Modulare Hydraulik Plattform‘ überzeugen deshalb nicht nur durch Spitzenleistung und Nachhaltigkeit, sondern vor allem auch durch eine besonders einfache Installation und Features, die Zeit und Aufwand für den Installateur minimieren.“

Die „Modulare Hydraulik Plattform“ (MHP) – ein System, viele Varianten

Herz des Konzepts und die Schaltzentrale des HDG Wärmepumpen-Systems ist die innovative „Modulare Hydraulik Plattform“ (MHP). Fix und fertig für die Anforderungen des Heizungsbauers vorbereitet und mit allen nötigen Bauteilen ausgestattet, können nahezu alle hydraulischen Anforderungen abgedeckt werden. Mühsame Verdrahtung von Hand und die Installation zusätzlicher Pumpen und Mischer gehört der Vergangenheit an. Damit bietet die MHP echtes „Plug and Play“ und spart Zeit und Geld bei der Montage.

Die MHP besteht aus zwei Modulen – dem Hydraulik-Modul und dem optionalen Hybridpuffer-Modul. Das Hydraulik-Modul beinhaltet neben dem Systemregler HDG Control alle individuell auf die Hydraulikanforderungen abgestimmten Bausteine wie etwa Umschaltventile, Pumpen oder einen Trennwärmetauscher. Das ermöglicht die schnelle und einfache Umsetzung zahlreicher unterschiedlicher Hydrauliksysteme – ohne die Installation zusätzlicher Komponenten.

Hybrides Heizen mit HDG

Das Hybridpuffer-Modul ist die Voraussetzung für den Aufbau eines hybriden Heizsystems auf Wärmepumpen-Basis und ermöglicht im Hybridbetrieb den Einsatz von regelbaren Biomasse-, Öl- oder Gaskesseln bis 20 kW. Ein großer Vorteil für den Anwender: Das eingebundene Heizsystem ist keine Bedingung für die Funktion des Gesamtsystems und kann später auch einfach entfallen – perfekt bei einer schrittweisen Modernisierung des Gebäudes. Im Neubau bietet das Hybridpuffer-Modul dank integriertem Speicher den Vorteil, dass ein zusätzlicher Puffer häufig überflüssig wird und die benötigte Abtauenergie für die Wärmepumpe ganz komfortabel bereitgestellt werden kann.

Bei HDG ist Nachhaltigkeit keine Floskel

„Ganz im Sinne des HDG Mottos ‚Heizung Dauerhaft Gedacht‘ wollten wir auch bei der HDG Wärmepumpe ‚weiter denken‘ als andere und haben ein System konzipiert, bei dem Nachhaltigkeit keine Floskel ist.“ So erklärt Raimund Fischer den Grundgedanken hinter der Entwicklung der HDG Wärmepumpe.

Mit einem herausragenden sCOP von 5,3 ist bei der HDG A11/18 effiziente Energienutzung bei maximaler Wärmeausbeute garantiert. Der nachhaltige Ansatz zeigt sich auch im Einsatz des klimafreundlichen Kältemittels R290 (Propan) und beim konsequenten Verzicht auf Plastik im Außenbereich. Die hochwertig gefertigte Wärmepumpe bietet damit hohe Farbbeständigkeit, Schutz vor UV-Strahlung und weiteren äußeren Einflüssen.

Darüber hinaus bietet HDG mehrere Designoptionen: „Wir verstehen, dass jedes Zuhause einzigartig ist – genau wie seine Bewohner“, erklärt Geschäftsbereichsleiter Raimund Fischer. „Deshalb bieten wir unseren Kunden flexible Möglichkeiten, das Erscheinungsbild der Wärmepumpe an ihre Wünsche anzupassen. Beispielsweise durch den Einsatz von Premium-Materialien oder mit einer bepflanzbaren Abdeckung für den Kräutergarten vor der Haustüre. Der optionale Design-Sockel verdeckt darüber hinaus die Anschlüsse und sorgt für einen harmonischen Gesamteindruck. Ganz nach unserem Motto: Machen Sie unsere Wärmepumpe zu Ihrer Wärmepumpe!“

Technische Details machen den Unterschied

Auch die weiteren technischen Details beeindrucken: Mit einem besonders niedrigen Schallleistungspegel ist die HDG A11/18 flüsterleise und damit ideal zur hausnahen Aufstellung geeignet. Der Silent Mode reduziert den Schall in der Nacht nochmals. Die zunächst in zwei Größen (HDG A11 und HDG A18) verfügbare Luft-Wasser-Wärmepumpe deckt modulierend einen Bereich von 2,9 bis 19 kW ab und verfügt somit über ausreichend Leistungsreserven. Dank Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C ist HDG in der Lage, verschiedensten Anforderungen gerecht zu werden – ideal sowohl für Neubauten als auch für bestehende Gebäude. Dank der Monoblock-Bauweise gestaltet sich die Montage der HDG Wärmepumpe äußerst einfach.

Gefertigt wird die Modulare Hydraulik Plattform im HDG Stammwerk im niederbayerischen Massing. Bei den Wärmepumpen bekam HDG Unterstützung von den Tiroler Spezialisten aus dem Hause Lambda Wärmepumpen GmbH. So entstand eine Wärmepumpen-Baureihe auf Basis der HDG Produktanforderungen.

Wärmepumpe kompakt

Dank intelligenter Konstruktion und hochwertiger Komponenten flüsterleise bei Tag und Nacht

Klimafreundlich dank natürlichem Kältemittel R290 (Propan)

Ideal auch für die Modernisierung im Bestand durch Vorlauftemperaturen bis 70 °C

Hocheffizient mit einem herausragenden sCOP von 5,3

Monoblock-Bauweise für einfachste Installation und Wartung

Kühlfunktion durch Kreislaufumkehr mit optionaler PV-Einbindung

MHP kompakt