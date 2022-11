Mitarbeitersicherung für moderne SHK-Unternehmen

DIE SITUATION

In vielen SHK-Unternehmen in der Branche sind direkt/indirekt durchgeführte Abwerbeversuche zum alltäglichen Werkzeug bei der Personalentwicklung geworden. Die besten Köpfe und Hände werden in der Zukunft immer gezielter davon betroffen sein.

Sie sollten Ihre Personalaufstellung nicht als einmalige „Einrichtung“ sehen. Ohne jährlichen Austausch mit Ihrem Team sind Sie in der Gefahr, dass Sie „nicht nah genug“ an den Zielsetzungen, Absichten und Plänen Ihrer Mitarbeiter/innen sind.

Einen regelmäßigen Austausch um Korrekturen, Anforderungen und Anpassungen zu verabreden, verpassen viele Chefs/Chefinnen. Dies ist nachzuholen. Das Mitarbeiter-Jahresgespräch ist ein zielgerichtetes Instrument zur Personalentwicklung. Nutzen Sie es ebenso wie zahlreiche Personalverantwortliche in der Industrie und im Handel.

DAS ZIEL

Im Mitarbeiter-Jahresgespräch ziehen Führungskräfte und Mitarbeiter/innen einmal jährlich unter vier Augen Bilanz ihrer Zusammenarbeit. Sie tauschen sich über die Arbeitssituation und ihre Erwartungen aus. Sie besprechen Möglichkeiten, um Potentiale optimal einzusetzen und zu fördern. Insbesondere entwickeln sie im jährlichen Mitarbeiter- Jahresgespräch gemeinsam Verbesserungsvorschläge und Lösungen im Bereich der Aufgaben und Abläufe.

DAS VORGEHEN

Wir unterstützen Sie im Vor-Ort-Coaching bei der Vorbereitung des Mitarbeiter-Jahresgesprächs. Sie erhalten alle Umsetzungs-Werkzeuge, das Gesprächs-Drehbuch und alle erforderlichen Checklisten zum sofortigen Umsetzen.

Wir beraten Sie auch zu den Fördermöglichkeiten (Ihr Zuschuss für dieses Vor-Ort-Coaching beträgt 50%) und unterstützen Sie dabei.

Fordern Sie jetzt Ihre Informationen zum Mitarbeiter-Jahresgespräch an: Telefon 09332-4986 oder per Mai: ok(at)hazweioh.com