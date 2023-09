Prozess vereinfachen und Zeitaufwand reduzieren

Die Zahl der Bäder können Sie aus Kapazitätsgründen eventuell nicht steigern. Was sich jedoch mit klugen Maßnahmen steigern lässt, ist Ihr Ertrag im Badsektor.

Im eintägigen HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching in Ihrem Unternehmen überprüfen wir gemeinsam jeden einzelnen Schritt im Verkaufs- und Organisationsprozess und können so gemeinsam an zahlreichen Stellen Ihren Deckungsbeitrag pro Bad steigern.

Darüber hinaus wird Ihr neues Komplettbad-Drehbuch folgende Bausteine umfassen:

Wie vereinfache ich zeitsparend die Angebotsphase?

Wie kann ich Montageteam und Subs gekonnt steuern?

Wie standardisiere ich den Verkaufsprozess?

Wie selektiere ich Interessenten/Badtouristen gezielt aus?

Wie erstelle ich einen realistischen Bauablaufplan?

Wie vereinfache ich den Badprozess?

Alle Antworten hierzu und gleich die fertigen Umsetzungshilfen, wie Checklisten, Formulare, Vorschläge, Bauablaufplan etc. haben wir für Sie komplett zusammengestellt und liefern Ihnen das ganze Know-how gleich in einem Tag vor Ort!

Wir beraten Sie auch zu den Fördermöglichkeiten (aktuell 50%) und unterstützen Sie dabei

Fordern Sie jetzt unverbindlich Ihre Informationen zum HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching an: Telefon 09332-4986 oder per Mail: ok(at)hazweioh.com.

Mehr Infos zu Branchentrainer Ottmar Kuball unter www.hazweioh.com