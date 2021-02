Ohne hohes finanzielles Risiko, jedoch mit einem – gemeinsam mit HaZweiOh – entwickelten Kompetenzpaket können Sie als Bäderbauer jetzt erfolgreich den Komplettbad-Markt vor Ihrer Haustüre erobern. Der Collagenraum ist das professionelle Bad-Beratungscenter beim Installateur.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir im Vor-Ort-Coaching in Ihrem Unternehmen die Bausteine zur einfachen und schnellen Umsetzung.

Damit Sie und Ihr Team das Komplettbad professionell beraten und präsentieren können, benötigen Sie nur die „Hardware“ Collagenraum und die „Software“ Verkaufskonzept.

Bei der Entwicklung und Umsetzung Ihrer Idee unterstützen wir Sie mit unserem Komplettbad-Knowhow.

Für die „Software“ erhalten Sie im eintägigen HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching gleich die fertigen Umsetzungshilfen, wie Checklisten, Formulare, Vorschläge, Terminablaufplan etc. komplett zusammengestellt. Alles auf Ihr Unternehmen abgestimmt.



Mit Förderung!

Wir beraten Sie auch zu den Fördermöglichkeiten (Ihr Zuschuss für dieses Vor-Ort-Coaching beträgt 50%) und unterstützen Sie dabei