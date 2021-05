Pressemeldung

Wollen Sie als Unternehmer*in weiter Raubbau an Ihrer Gesundheit treiben?

Wollen Sie sich im täglichen Kampf um Organisationsaufgaben, Mitarbeiterfragen, Angebotserstellungen, Kontrollaufgaben und Auftragsgesprächen weiterhin verschleißen?

Wenn Sie im Schnitt auf 70 Wochenstunden kommen, dann macht dies knapp zwölf Stunden am Tag, wenn wir davon ausgehen, dass wenigstens ein Tag in der Woche für Sie frei bleibt.

Sie kennen die Konsequenzen? Aber wollen Sie diese auch kennenlernen? Lustlosigkeit, Magengeschwüre, Rückenschmerzen, Burnout, Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Zusammenbruch sind die Folge einer ununterbrochenen Hetze durch jede Woche des Jahres.

Eine Korrektur ihrer Chefaufgaben, der Verantwortlichkeiten und der Tagesprozesse verpassen viele Chefs/Chefinnen.

Dies ist nachzuholen. Für mehr Handlungsfreiheit und Lebensqualität. Im erfolgreichen HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching „Chefentlastung SHK“ helfen wir Ihnen Routineprozesse zu verlagern, Aufgaben und Abläufe zu übertragen, Arbeitswege zu vereinfachen und Ihre tägliche Belastung zu reduzieren.

Mit Ihrer Bereitschaft zur Veränderung und unserer Erfahrung in der SHK-Branche erleben Sie wieder Freude im Beruf und (wichtig!) Freude an der Freizeit.

Fordern Sie jetzt unverbindlich Ihre Informationen zum HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching an: Telefon 09332-4986 oder per Mail: ok @ hazweioh.com.

Wir beraten Sie zu den Fördermöglichkeiten (aktuell 50%) und unterstützen Sie dabei.



Mehr Infos zu Ottmar Kuball unter www.hazweioh.com