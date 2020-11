Als ein SHK-Unternehmer bei einem Aufmaßtermin an der Kundentüre stand und eintreten wollte, bat ihn die Kundin doch bitte einen kleinen Moment dort zu warten. Nach einem kurzen Augenblick kam Sie zurück, hatte zwei Plastiktüten in der Hand und bat ihn diese über seine Schuhe zu streifen. Zusätzlich hatte sie zwei Weckglas-Einmachgummis dabei, mit welchen er schließlich die Plastiktüten an seinen Beinen befestigte.

Als er sich mit schlurfenden Bewegungen durch die Wohnung „bewegte“, bereute er, dass er seine Überziehschuhe in seinem Büro zurückgelassen hatte. Wie sehr hätte er die Kundin beeindrucken können, hätte er an der Türe seine Überziehschuhe angezogen.

Wer verkennt, dass der Aufmaßtermin in erster Linie ein verkäuferischer Akt ist, bei dem es nur am Rande um das korrekte Erfassen der technischen Voraussetzungen und Maße geht, der verschenkt einen maßgeblichen Wettbewerbsvorsprung.



Für den Aufmaßtermin eignen sich besonders die praktischen Schlupfschlappen zum unkomplizierten und schnellen an/ausziehen. Ein flexibles Gummiband sorgt für den sicheren Halt (www.staubdieb.de).

Im HaZweiOh-Coaching „Verkaufskonzept und Projektleitung Komplettbad“ vor Ort bei Ihnen, prüfen wir mit Ihnen jeden einzelnen Stepp im Verkaufs- und Organisationsprozess, vom Aufmaßtermin über die Angebotsgestaltung bis hin zur Endkontrolle und der Badübergabe.

Sie erhalten unmittelbar die fertigen Umsetzungshilfen, wie Checklisten, Formulare, Vorschläge, Bauablaufplan etc. Sie bekommen das ganze Know-how gleich in einem Tag vor Ort!