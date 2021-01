Jeder Badtourist kostet Sie zwischen 600 – 800,00 Euro. Mindestens! Was das Ganze noch schlimmer macht: bis zum Auftrag wenden Bäderbauer in Deutschland 8 – 12 Stunden ihrer kostbaren Zeit für Aufmaß, Planung, Bemusterung, Angebotsausarbeitung und Präsentation auf. Für Interessenten, die nicht eine Sekunde daran denken, bei ihnen zu kaufen.

Beenden Sie dringend den Luxus kostenloser Badberatungen. Erfahrene Bäderbauer erheben seit vielen Jahren Planungsgebühren zwischen 80 und 1200,00 Euro (bei teilweiser/kompletter Rückerstattung wenn der Badauftrag erteilt wird).

Anfänger sollten mit bescheidenen Gebührenbeträgen starten. Schließlich brauchen Sie für dieses Neuland erst einmal etwas Übung.

Übrigens sind auch schon viele deutsche Heizungsbauer dazu übergegangen für die Angebotserstellung eine Gebühr zu berechnen. Bravo.

Ein Muster für Ihren Planungsvertrag können Sie bei uns per Mail anfordern!





