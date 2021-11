Pressemeldung

Zunächst die schlechte Nachricht!

Ist Ihnen bewusst, dass Sie als Chef/in Burnout-gefährdet sind? SHK-Unternehmer/innen leiden oftmals an einem schier unüberwindbaren Aufgabenberg. Ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie Ihren Chefstatus starteten, hat sich Ihr Arbeitsleben drastisch verändert. Aufgaben, Verantwortlichkeiten und die Vielfalt der Prozesse haben enorm zugenommen. Unbemerkt haben sich Prozesse in Ihr Aufgabenspektrum „eingeschlichen“. Ein kaum zu bewältigender Aufgabenberg hat sich still und leise entwickelt.

Eine Korrektur und Anpassungen verpassen viele Chefs/Chefinnen. Dies sollten Sie nachholen. Für mehr unternehmerische Handlungsfreiheit und Lebensqualität.

Schauen Sie in Zukunft als Chef/in nicht neidisch auf die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter/innen. Verändern auch Sie Ihre Präsenzzeiten im Unternehmen. Das Arbeiten an Samstagen und u.U. sogar Sonntagen sollten Sie nur noch in besonderen Ausnahmefällen praktizieren. Alles andere ist schlecht für Ihre Lebensqualität… und Ihre Gesundheit.

Nun die gute Nachricht!

Im HaZweiOh-Coaching „Chefentlastung SHK“ entwickeln wir mit Ihnen als Chef/in und den unmittelbar im Chefumfeld tätigen Mitarbeiter/innen die strukturellen Veränderungen der Chefaufgaben. Nutzen Sie unsere SHK-Erfahrung für die Neuausrichtung Ihrer Chefposition.

Kommen Sie als SHK-Unternehmen in den Genuss der BafA-Richtlinie. Nach dieser ist das HaZweiOh-Coaching „Chefentlastung SHK“ förderfähig. Sie erhalten 50% Ihrer Investition zurückerstattet.