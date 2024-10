Ihr HaZweiOh-KUNDENFREQUENZ-PAKET für Ihren Baderfolg

Sie wissen, dass Sie die Kundenfrequenz in Ihrer Badausstellung nicht mit Einzelmaßnahmen erhöhen können. Mit dem HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching „Kundenfrequenzerhöhung in der Badausstellung“ steigern Sie dagegen dauerhaft Ihre Besucherfrequenz.

Damit Sie mit Ihrem Badstudio an Ihrem regionalen Markt auch in Zukunft erfreuliche Zahlen schreiben, ist Ihr Frequenzpaket zur Studioauslastung die beste Voraussetzung.

Mit dem HaZweiOh-Kundenfrequenz-Paket fixieren wir im Coaching gemeinsam alle Werkzeuge, Umsetzungsbausteine und Maßnahmen zur nachhaltigen Frequenzerhöhung.

Dabei gilt es auch die Zeitfalle und den Frustfaktor Badtouristen auszuschalten. Schließlich sollen die „richtigen“ Interessenten Ihre Ausstellungsräume besuchen.

