Pressemeldung

Ihr Telefon – eine Erfindung des Teufels?

Ihr Bad-Interessent nimmt in zwei Stepps Kontakt zu Ihnen auf. Zunächst werden Sie auf Ihrer Homepage auf „Modernität, Kompetenz, Ausstrahlung“ geprüft. Danach folgt der Griff zum Telefonhörer. Nun werden Sie erneut getestet! Wie lange musste der Anrufer warten, bis ihn eine freundliche Stimme am anderen Ende begrüßte? Waren die Begrüßungsworte zeitgemäß, modern, eventuell sogar mit Vor- und Nachname? Konnte der/die Gegenüber ein Willkommensgefühl vermitteln, oder war eher ein genervtes Seufzen zu hören?

Im eintägigen HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching „Falsch verbunden“ entwickeln und üben wir mit Ihrem Team gemeinsam in Ihrem Unternehmen moderne Telefonbausteine für Ihren Erfolg.

Ihr Team soll Interessenten am Telefon sicher überzeugen und begeistern. Egal ob es um schwierige Reklamationen geht, oder ob Sie das Ziel haben, einen Beratungstermin mit dem Kunden zu fixieren.

Durch die Übung und Reflexion an der HaZweiOh-Telefonübungsanlage wird das Erlernte sofort in die praktische Anwendung umgesetzt. So ist gesichert, dass Fehlverhalten entdeckt und korrigiert werden kann.

Die Coaching-Bausteine

Kundengespräche zielgerichtet und zielsicher führen

Der Knigge für`s Telefon

Schwierige Kunden gekonnt „gewinnen“

Reklamationen am Telefon sicher beherrschen

Mehr Sicherheit und Spaß beim Telefonieren

Ihr neues Telefonverhalten vermittelt Ihren Kunden Engagement und Professionalität.