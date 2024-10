Bringen Sie bitte Ihren eigenen WC-Sitz mit

„Ihre Monteure können gerne unsere Gästetoilette benutzen. Bringen Sie jedoch bitte Ihren eigenen WC-Sitz mit“, war die Antwort einer Kundin auf die Frage eines Bäderbauers, ob die Mitarbeiter während der Badmodernisierungsphase die Kundentoilette benutzen dürfen.

Als Unternehmer/in oder Verantwortliche/r im Badsektor sollten Sie grundsätzlich vor Beginn einer Modernisierungsmaßnahme mit Ihren Kunden diese Frage klären. Wenn Sie dies versäumen, kann Ihr Image als modernes Handwerksunternehmen Schaden nehmen.

Die Rettung des Architekten

Eine wahre Geschichte: ein SHK-Monteur stand im Garten des Kunden und zielte aus zwei Metern Abstand beim „kleinen Geschäft“ – wohl aus sportlichen Gründen – die Hauswand an. Just in diesem Moment kamen der Kunde und sein Architekt um die Ecke. In letzter Sekunde riss der Kunde den Architekten zurück, ehe dieser die Aktion unbeabsichtigt „durchkreuzt“ hätte.

Bei solchen Fehlleistungen helfen auch die vorbildlich beschrifteten Firmenfahrzeuge oder die neue schicke Arbeitskleidung nicht mehr. Der Imageschaden ist beträchtlich.

Als Lösung für Ihr Vor-Ort-Team kann die URIduck dienen. Der Hersteller liefert die farbigen Urinbehälter aus Polypropylen und mit Beschriftung. Wie wäre es mit „Druckminderer“?

Im HaZweiOh-Workshop „Außenminister SHK" mit Ihrem Monteurteam unterstützen wir Sie - bei Ihnen vor Ort- bei den wichtigen Monteurqualitäten „Kundenverhalten, Sauberkeit, Verhalten in Kundenwohnungen, Kommunikation mit Kunden und Digitalisierung".



