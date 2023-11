Ob Badausstellungen gewinnbringend oder besonders unrentabel sind, entscheidet sich an der Abschlussquote der Verantwortlichen in der Ausstellung. Ein unstrukturierter Verkaufsprozess und die mangelhafte Abschlussqualität und Abschlussstärke können zu schwerwiegenden Misserfolgen führen. Nicht die perfekte Beratung ist der entscheidende Faktor für den Erfolg, sondern der perfekte Abschluss. Zu viele Badverkäufer*innen sind zu sehr Badberater*innen und zu wenig Badverkäufer*innen!

Natürlich sollen erfolgreiche Badberater*innen in allen Disziplinen hervorragende Arbeit leisten. Das gilt für die Akquise, die Bedarfsanalyse, die Produktberatung und auch die Organisation in der Umsetzung. Professionalität in der Abschlusssituation ist allerdings eine „Muss-Kompetenz“ um erfolgreich zu sein.

Im eintägigen HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching „Abschlussquote in der Badausstellung erhöhen“, bei Ihnen vor Ort, erhalten Sie die Werkzeuge zur professionellen Preisverhandlung und zum sicheren Abschluss.

Coaching-Bausteine:

Die Verkaufsstruktur, die zum Verkaufsabschluss führt

Professionelle Vorbereitung der Preisverhandlung

Keine Rabattgeschenke.

Erfolgreich den kalkulierten Preis durchsetzen

Das Abschlusssyndrom überwinden

Mit Abschlussmethodik sicher zum Badauftrag

Sie erhalten alle Werkzeuge zum gezielten Verkaufsabschluss, bereiten systematisch die Preisverhandlung vor und erhöhen die Abschlussquote in Ihrer Badausstellung.

Mit Förderung!

Wir beraten Sie auch zu den Fördermöglichkeiten (Ihr Zuschuss für dieses Vor-Ort-Coaching beträgt 50%) und unterstützen Sie dabei.

Rufen Sie uns an: Tel. 09332-4986 oder Mail ok(at)hazweioh.com

Mehr Infos zu Ottmar Kuball unter www.hazweioh.com