Der Sohn des Unternehmers kommt von der Uni und steigt in den Betrieb ein. Ihm geht der Ruf voraus ein „harter Hund“ zu sein. Bei seiner Vorstellung gibt er unmissverständlich zu verstehen, dass er es nicht duldet, sollte ein Mitarbeiter keine 120 Prozent bei der Arbeit geben. Mit Nachdruck macht er deutlich, Mitarbeiter, welche nicht alles für die Firma geben, konsequent zu feuern. Nach der beeindruckenden Vorstellung wird er durch den Betrieb geführt. Als er bei seinem Rundgang einen Mann sieht, der sich bequem gegen die Wand im Flur lehnt, nimmt er die Gelegenheit sofort wahr, um den Mitarbeitern zu zeigen, dass er nicht die Spur von Faulheit dulden wird. Er fragt den Mann – für alle Umstehenden laut hörbar: "Wie viel verdienen sie in der Woche?"



Der Mann antwortet überrascht: "300 Euro die Woche, wieso?"

Der Junior holt seine Geldbörse heraus, gibt ihm 600 Euro in die Hand und schreit ihn lauthals an: "Ok, mein Lieber, hier ist dein Lohn für zwei Wochen, nun hau ab und komm nie wieder hierher zurück!"

Der Unternehmersohn ist überzeugt, dass seine beeindruckende Härte allen im Unternehmen deutlich gemacht hat, dass er Nachlässigkeiten nicht mehr dulden wird. Als er sich abwenden will, fragt er die umstehenden Mitarbeiter: "Kann mir jemand sagen, was dieser faule Sack hier gemacht hat?"



Einer seiner Mitarbeiter antwortet mit gesenktem Kopf: „Pizza geliefert!“

Mitarbeiterführung geht natürlich anders. Dennoch haben die wenigsten Unternehmen im Handwerk ein Personalentwicklungs-Konzept. Dazu gehört an erster Stelle das jährliche Mitarbeiter-Jahresgespräch. Mit diesem wertvollen Baustein zu beginnen ist mit wenig Aufwand möglich. Zum Jahresanfang 2025 ist ein guter Zeitpunkt damit zu starten.

Seien Sie innovativ. Legen Sie los!

