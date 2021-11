Pressemeldung

Der einsame Rufer

Als Chef/in kennen Sie diese Situation: in Ihren (hoffentlich) regelmäßigen Teambesprechungen kommen Sie sich vor, wie der einsame Rufer in der Wüste. Während Ihres Vortrages kommen keinerlei Reaktionen. Ihre Erklärungen, Ihre Appelle werden nicht kommentiert, werden nicht hinterfragt. Eher macht das Team den Eindruck, als wollte es jetzt endlich mit der „richtigen“ Arbeit anfangen.

Machen Sie es sich einfacher

Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass Sie als „Vorturner“ für die Teamsitzungen zuständig sind. Machen Sie es sich einfacher. Übertragen Sie die Verantwortung und Durchführung der Teambesprechungen auf Ihr Mitarbeiterteam. Setzen Sie sich zukünftig einfach dazwischen und hören Sie entspannt zu.

Fünf Beispiele für das Einbinden von Mitarbeiter/innen in die Teambesprechungen:

1 Ihre Büromitarbeiter/innen erklären und diskutieren mit dem Monteurteam das Ausfüllen der Stundenzettel und der Aufmaße oder neue gesetzliche Lohnregelungen.

2 Ihr Meister vermittelt Ihrem Team die Vorgehensweise bei der Pflege, Wartung und Nutzung der Firmenfahrzeuge (z.B. Tanken am Nachmittag reduziert Benzinkosten etc.)

3 Ihr(e) Monteur(e) geben einen Bericht über den kürzlich erfolgten Besuch einer Weiterbildungsmaßnahme beim Hersteller oder Großhändler.

4 Ihr Lagerist erklärt neue Ordnungssysteme oder das Vorgehen bei Materialrückführungen von Baustellen

5 Ihr(e) Buchhalter(in) erklärt an einer Flipchart, welche enormen Kosten beim überflüssigen Besuch eines Abhollagers auftreten.

Wenn Sie ein bisschen kreativ sind, können Ihre Teambesprechungen von einer öden Pflichtveranstaltung zu einem fruchtvollen und lebendigen Austausch unter Ihren Mitarbeiter/innen werden.

