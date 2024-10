Daniel Düsentrieb, Erfinder des butterlosen Butterbrots und ähnlicher Genialitäten, regt seine Denkfähigkeit an, indem er sich mit dem Holzhammer auf den Kopf schlägt – bums!

Setzen Sie Ihre Denkzellen schmerzsparender ein, wenn Sie Ihre Personalsuche nach SHK-Monteuren intensivieren wollen. Vor allem: haben Sie Mut zu neuen Wegen! Ihre Suche nach neuen Mitarbeitern über die Sozialen Medien, sollten Sie parallel auch über analoge Wege begleiten.

Große Aufmerksamkeit durch Großplakate

Erst einzelne Handwerksbetriebe haben die Möglichkeiten von Großplakaten z.B. an Bus- und S-Bahn-Haltestellen, oder auch Supermarkt-Parkplätzen erkannt. Warum ist das so? Warum gucken wir Krimis, bei denen wir wissen, wer der Mörder ist, bei denen wir die Dialoge soufflieren könnten? Weil menschliche Gehirnzellen arbeitsscheu sind. Weil sie Neues gar nicht mögen. Lieber laufen sie in bekannten Bahnen. Der Mensch liebt alte Denkstrukturen.

Lösen Sie sich von alten Denkmustern wenn Sie Fachkräfte für Ihr Unternehmen suchen. Ihr Großplakat wird von vielen Menschen wahrgenommen. Es wirkt somit nicht nur als Werkzeug zur Personalbeschaffung sondern gleichzeitig als bedeutender Imagefaktor für Ihr Unternehmen.

Im HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Personalentwicklungskonzept zur Mitarbeitergewinnung.

Besonders erfreulich: diese HaZweiOh-Beratungsmaßnahme wird mit 50% gefördert. Wir unterstützen Sie selbstverständlich bei der Zuschussbeantragung.

Fordern Sie unverbindlich hier Ihre Infos zum Coaching „Fachkräftegewinnung“ an: Telefon 09332-4986 oder per Mai: ok(at)hazweioh.com.

Mehr Infos zu Ottmar Kuball unter www.hazweioh.com