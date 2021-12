Pressemeldung

Das sollten Sie bei vollen Auftragsbüchern nicht tun

Das SHK-Handwerk nimmt eine erfreuliche Entwicklung. Die Auftragsbücher in vielen Unternehmen sind prall gefüllt. Die Geschäftslage hat sich in den letzten Monaten und Jahren stetig verbessert. Viele Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage mit gut oder gar sehr gut.

Viele Betriebe haben derzeit das Problem, dass sie permanent Kundenanfragen abblocken müssen und selbst Stammkunden oft nicht so schnell und zuverlässig wie gewohnt bedienen können. In manchen Fällen muss selbst langjährigen Kunden eine Absage erteilt werden. Allerdings ist es natürlich einfach auch einmal schön "nein" sagen zu dürfen.

Das Luxusproblem der Unternehmen beinhaltet jedoch die große Gefahr, dass sich Interessenten und Kunden auf Dauer, oder gar für immer verprellt fühlen und sich vom Unternehmen abwenden. Eine Absage ohne emotionale Zuwendung zerstört jahrelang aufgebautes Vertrauen. Ein kühles „es geht immer der Reihe nach“ wird irgendwann zum Bumerang und zerstört Ihre mühsam gewonnenen positiven Google-Bewertungen.

Deshalb sollten Sie sich zwingend eine Strategie für sich und Ihre MitarbeiterInnen zurechtlegen. Vielleicht helfen Ihnen die folgenden Tipps für Ihren Umgang mit Ihren Kunden.



1. Eine Absage muss nicht zwingend einen negativen Eindruck hinterlassen. Wenn Sie (oder Ihre MitarbeiterInnen) im Gespräch höflich, interessiert und zugewandt sind, wird Sie der Kunde trotz der Absage positiv im Hinterkopf behalten.



2. Bedanken Sie sich immer für die Anfrage Ihres Interessenten oder Kunden.



3. Machen Sie die Situation zu einer positiven Angelegenheit für Ihren Kunden. Bieten Sie Ihrem Kunden an, das Projekt ein halbes Jahr später mit Ihnen zusammen umzusetzen und gewähren Sie ihm dafür einen „Warte-Bonus“.



4. Wenn Interessenten/Kunden partout verlangen, dass man sie dazwischen schiebt, argumentieren Sie am besten damit, dass Sie die Qualität der abgelieferten Arbeit bei ihren anderen Kunden schützen wollen und müssen. So erkennen diese, dass Sie darauf Wert legen, für Ihre Kunden immer eine verlässliche und gute Arbeit abzuliefern.



5. Kann Ihr Kunde unter keinen Umständen warten, bemühen Sie sich um einen vertrauenswürdigen Kooperationspartner als Subunternehmer.



6. Falls Ihr Kunde Ihr Angebot für einen Subunternehmer annimmt, sollten Sie nach Abschluss der Arbeiten nachfragen, ob der Kunde zufrieden war. So sichern Sie die Bindung ans eigene Unternehmen.



7. Bieten Sie Ihren Kunden einen Platz auf der Warteliste an. Falls ein anderer Auftrag entfällt oder sich verschieben sollte, rückt Ihr Kunde nach.



Dass volle Auftragsbücher nicht per se unternehmerischen Erfolg bedeuten ist kein Geheimnis. Deshalb sollten Sie bei der Planung und Durchführung Ihrer Aufträge mit den besten Methoden arbeiten, um am Jahresende attraktive Zahlen für Ihr Unternehmen erwirtschaftet zu haben. Im eintägigen HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching Verkaufskonzept und Projektleitung Komplettbad in Ihrem Unternehmen entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam Ihr individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmtes Maßnahmenpaket zur Erhöhung Ihrer Abschlussquote, zur Reduzierung Ihres Zeitaufwands pro Badberatung, und zur deutlichen Erhöhung Ihres Deckungsbeitrags pro Badauftrag.