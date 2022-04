Pressemeldung

Das HaZweiOh-Coachingangebot 2022 mit neuen Themen für die SHK-Branche

Ihr Unternehmen ist ein einzigartiges Konstrukt. Von den knapp 50.000 Unternehmen der SHK-Branche gleicht keines dem anderen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir als Dienstleister unsere Coachingmaßnahmen an Ihren individuellen Anforderungen ausrichten. Sie bestimmen das Ziel. Dieses Versprechen ermöglicht unsere langjährige Erfahrung in der SHK-Branche.

Wir sind bemüht kontinuierlich neue Coachingthemen für Sie zu entwickeln, so dass Sie mit Ihrem Unternehmen immer auf der Höhe der Zeit sind.

Wählen Sie aus den bisherigen und neuen HaZweiOh-Themen Ihre Coachingbausteine für 2022 aus:

Das gelungene Mitarbeiter-Jahresgespräch

Mitarbeiter suchen, finden und binden

Abrechnung nach Arbeits-/Leistungswerten

SHK-Kundendienstoptimierung

Telefoncoaching „Falsch verbunden“

SHK-Marketing- und Werbekonzept

Verkaufskonzept und Projektleitung Komplettbad

Chefentlastung im SHK-Unternehmen

Zusätzlich zu den HaZweiOh-Coachings unterstützen wir Sie mit dem HaZweiOh-Monteurworkshop-Klassiker „Außenminister SHK Monteur“ und der jährlich einmal stattfindenden „Ausbildung Badverkäufer/in“.

Rufen Sie uns an, oder nennen Sie uns einen Termin für ein unverbindliches und kostenfreies Fachgespräch bei Ihnen in Ihrem Unternehmen oder per Videokonferenz.

So gehen Sie dabei vor:

1. Sie senden uns eine E-Mail unter info @ hazweioh.com und machen einen Terminvorschlag für unser gemeinsames Gespräch

2. Wir kommen kostenfrei zu Ihnen ins Unternehmen, oder treffen uns per Videokonferenz

3. Wir besprechen Ihre Vorhaben und Ziele