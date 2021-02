Bei der Mitarbeitersuche gilt: Wer das beste Team besitzt, gewinnt den Wettbewerb.

Wie gewinnen Sie zielgerichtet das harte Ringen um die besten Mitarbeiter? Mit einem Bündel kreativer Maßnahmen! Wenn Sie bei der Mitarbeitersuche ausschließlich auf ein- oder zweimal geschaltete Stelleninserate setzen, greift Ihre Strategie zu kurz.

Ihre Personalentwicklungs-Strategie besteht im Idealfall aus einem Mix an Ideen. Was spricht dagegen, z.B. auf der Eintrittskarte des regionalen Fußballclubs eine Stellenanzeige zu platzieren. Selbst eine Halbzeitdurchsage bringt Sie und Ihr Unternehmen ins Gespräch. Und sollten Sie beim regionalen Fußballverein gar mit einer Bandenwerbung präsent sein, dann ist es an der Zeit diese vielleicht mit einem deutlichen Hinweis „Fachkräfte gesucht. Rufen Sie an!“ zu versehen. Auch Ihre Anzeige in der Vereinszeitschrift sollten Sie dann mit diesem zusätzlichen Hinweis versehen.

Selbstverständlich sind alle diese Maßnahmen in allen anderen Vereinen in Ihrer Region denkbar. Vielleicht spielt Ihr zukünftiger bester Mann ja gerne Tennis oder Beach-Volleyball. Probieren Sie`s aus!

All diese konventionellen Maßnahmen erfordern eine gleichzeitige Begleitung in den Sozialen Medien. Mit einer Facebook-Kampagne etwa steigern Sie Ihre Erfolgsaussichten erheblich. Wir geben Ihnen die besten Tipps dazu.

