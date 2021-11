Pressemeldung

Auch UnternehmerInnen müssen mal Privatmenschen sein dürfen

Wenn Sie als UnternehmerIn spüren, dass Sie sich kaum mehr motivieren können, dass Sie zu oft richtigen Frust empfinden und die Zeit zum Auftanken des Akkus ständig zu kurz ist, dann sollten Sie aufpassen. Denn dies alles sind Anzeichen dafür, Burnout-gefährdet zu sein

Die größte Gefahr: UnternehmerInnen neigen häufig zur Selbstüberschätzung. Die Folgen: Burnout, Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zusammenbruch.

Raubbau an der Gesundheit

Als SHK-UnternehmerIn leiden Sie oft an einem schier unüberwindbaren Aufgabenberg.

Ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie Ihren Chefstatus starteten, hat sich Ihr Arbeitsleben drastisch verändert. Aufgaben, Verantwortlichkeiten und die Vielfalt der Prozesse haben enorm zugenommen. Unbemerkt haben sich Prozesse in Ihr Aufgabenspektrum „eingeschlichen“.

Eine Korrektur und Anpassungen verpassen viele Chefs/Chefinnen. Dies sollten Sie nachholen. Für mehr unternehmerische Handlungsfreiheit und Lebensqualität. Schließlich haben Sie wie jeder andere ein Recht auf ein ergiebiges Privatleben, auf schöne Abende und ausgedehnte Erholung an Ihrem Wochenende.

Das können wir für Sie leisten

Im HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching „Chefentlastung SHK“ entwickeln wir mit Ihnen als Chef/in und den unmittelbar im Chefumfeld tätigen Mitarbeiter/innen die strukturellen Veränderungen der Chefaufgaben. Nutzen Sie unsere SHK-Erfahrung für die Neuausrichtung Ihrer Chefposition.

Wir beraten Sie selbstverständlich zu den Fördermöglichkeiten (Zuschuss 50%) und unterstützen Sie dabei