So bringen Sie Kontinuität in Ihr Werbekonzept

Ohne Plan?

Für jeden Organisationsschritt im Unternehmen gibt es in aller Regel einen Plan. Ist ja auch logisch. Wie sollten denn sonst die komplexen Aufgaben etwa beim Komplettbad oder der Heizungsmodernisierung funktionieren?

Weshalb hat dann die große Mehrzahl aller SHK-Unternehmen keinen Marketing- und Werbeplan? Weshalb rücken Werbemaßnahmen erst dann wieder ins Bewusstsein, wenn die regionale Tageszeitung am Wochenende eine Doppelseite „Besser Wohnen“ ankündigt.

„Marketing by Kontostand“ ist keine gute Idee. Die Kunst besteht im Gegenteil in der Kontinuität über Jahre hinweg. So schützen sich Unternehmen in weiser Voraussicht gegen konjunkturelle Täler in der Zukunft.

Mit Plan?

Wir stellen gemeinsam mit Ihnen Ihre Marketingbausteine auf den Prüfstand und entwickeln mit Ihnen Ihren Jahreswerbeplan. Danach ist das Thema dann von Ihrem Tisch. Alles ist für die nächsten zwölf Monate geregelt.

Wir unterstützen Sie mit dem eintägigen Vor-Ort-Coaching „Marketing- und Werbekonzept“ und entwickeln gemeinsam mit Ihnen die zukünftigen Marketingbausteine und unterstützen Sie bei der Umsetzung.

Mit Förderung!

Wir beraten Sie auch zu den Fördermöglichkeiten (Zuschuss 50%) und unterstützen Sie dabei

Fordern Sie jetzt unverbindlich Ihre Informationen zum HaZweiOh-Vor-Ort-Coaching an: Telefon 09332-4986 oder per Mail: ok(at)hazweioh.com.

Mehr Infos zu Ottmar Kuball unter www.hazweioh.com