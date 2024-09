Hautec Sole Wärmepumpen R290 & sunmaxx academy kostenlose Schulung zur Nutzung alternativer Wärmequellen wie PVT-Kollektoren

Am 2. Oktober 2024 von 09:00 bis 14:30 Uhr bietet Hautec zusammen mit dem PVT-Kollektor-Hersteller Sunmaxx PVT GmbH in der Schutterwälder Str. 13 in 01458 Ottendorf-Okrilla eine kostenlose Schulung für interessierte Fachbetriebe an.