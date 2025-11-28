WDV Molliné: Hauswasserzähler als Mehrstrahl-Trockenläufer – mit präziser Feinregulierung
Mehrstrahl-Trockenläufer verfügen über eine Feinregulierung. Sie messen auch bei stärker verschmutztem Wasser zuverlässig. Kommunikationsmodule können einfach nachgerüstet werden.
- Gehäuselegierung gemäß Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, DVGW W270 und KTW
- Bau- und Anschlussmaße nach DIN ISO 4064
- Messtechnische Daten präziser als durch Eichordnung vorgeschrieben
- Anforderungen der EU-Richtlinien werden übertroffen
- Ablesebereich von 0,001 bis 99.999 m3
- Stecksieb im Eingangsstutzen