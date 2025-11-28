28.11.2025  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

WDV Molliné: Hauswasserzähler als Mehrstrahl-Trockenläufer – mit präziser Feinregulierung

Der Hauswasserzähler in der Ausführung als Mehrstrahl-Trockenläufer ist das Zählwerk wasserdicht gekapselt und kann deshalb nicht verschmutzen.

Mehrstrahl-Trockenläufer verfügen über eine Feinregulierung. Sie messen auch bei stärker verschmutztem Wasser zuverlässig. Kommunikationsmodule können einfach nachgerüstet werden.

  • Gehäuselegierung gemäß Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, DVGW W270 und KTW
  • Bau- und Anschlussmaße nach DIN ISO 4064
  • Messtechnische Daten präziser als durch Eichordnung vorgeschrieben
  • Anforderungen der EU-Richtlinien werden übertroffen
  • Ablesebereich von 0,001 bis 99.999 m3
  • Stecksieb im Eingangsstutzen
WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
Anzeigen
Viega Holding GmbH & Co. KG
KORADO, a.s.
Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH
RADAWAY GmbH
MHK

DESTATIS:

24.11.2025

Jedes zweite Unternehmen nutzt kostenpflichtige Cloud-Services
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

25.11.2025

Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

19.11.2025

Gegenwind für die Energiewende – obwohl Rahmenbedingungen äußerst günstig sind
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung