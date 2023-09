Besonders in den letzten Wochen wurde viel gereist und die schönsten Ecken in verschiedensten Ländern erkundet. Italien, Schweiz, Österreich… Alle Länder haben besondere Alleinstellungsmerkmale, aber die gern gesehene made in Germany Qualität, die gibt es wortwörtlich nur bei uns in Deutschland.

Unser SAFE System, welches aus unserem hochschalldämmenden Skolan Safe und schalldämmenden HT Safe besteht, produzieren wir an unserem Hauptstandort in Vechta im Norden Deutschlands – also in kompletter made in Germany Qualität!

Mit unserem SAFE System haben Sie für alle anfallenden Abwasser-Themen im Gebäude die passende Lösung. Ob im Verbund, sprich in der Fallleitung Skolan Safe und in der Anbindung HT Safe oder auch gesamt mit Skolan Safe oder HT Safe. Egal was kommt, unser SAFE-System passt immer.

Hausentwässerung 2.0

Denn HT Safe und Skolan Safe sind die verbesserte Version ihrer Vorgänger HT und Skolan dB aus unserem Hause und wurden sowohl im technischen Bereich als auch in der Wirtschaftlichkeit verbessert. Bei unserem HT Safe und Skolan Safe System erhalten Sie als Handelspartner und auch als Verarbeiter absolute Alleinstellungsmerkmale. Sie dürfen dem deutschen Hersteller und seiner Vielzahl von lagerführenden Fachpartnern vertrauen.

Made in Germany

25 Jahre Garantie

Werkseitig eingelegter, patentierter 3-fach-Dichtring

Höchste Sicherheit und sekundenschnelle Steckverbindung mit minimalem Kraftaufwand

Maßeinteilung

Fordern sie noch heute ein Angebot an, mit fair kalkulierten Preisen, die sich immer sehen lassen können. Hier müssen keine Anpassungen vorgenommen werden, um es augenscheinlich interessant zu machen. Bei Ostendorf Kunststoffe kommt auch nach dem Preis noch was.