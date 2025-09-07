Das Baddesignteam um Lisa Pötter freut sich über die beiden Auszeichnungen BESTE BADSTUDIOS. Foto: Hasenkamp GmbH
07.09.2025  Pressemeldung Alle News von Hasenkamp

Hasenkamp gleich doppelt ausgezeichnet: Beste Badstudios & Top-Adresse fürs Bad

Große Anerkennung für Hasenkamp: Die ,Bad Oase’ in Bochum, Hattingen und Köln zählt erneut zu den BESTEN BADSTUDIOS Deutschlands. Zudem wählte das Magazin AW Architektur & Wohnen das Unternehmen unter die 100 Top-Adressen fürs Bad.

Die Showrooms von Hasenkamp bieten seit vielen Jahren einen Raum, in dem Ideen greifbar werden. Das vielfältige Sortiment, die ästhetisch ansprechende Produktpräsentation und die innovativen Raumkonzepte sind nur einige der Gründe, warum die „Bad Oase Hasenkamp“ nun zu den besten Badausstellungen Deutschlands zählt. Kunden können sich hier umfassend über verschiedene Stilrichtungen informieren und Inspirationen für ihr eigenes Traumbad sammeln. Lisa Pötter, Geschäftsleitung „Bad & Wellness“, und ihr kreatives Designteam legen großen Wert auf persönliche Beratung. Mit Stilgefühl und Kreativität schaffen die Badprofis nicht nur außergewöhnliche Bäderlandschaften, sondern gestalten auch komplette Wohnräume. Das ständig erweiterte Portfolio umfasst auch individuelle Designsaunen, Indoor- und Outdoor-Whirlpools, Infrarotkabinen und viele weitere innovative Produkte. So bietet Hasenkamp seinen Kunden stets die neuesten Trends und Technologien für das perfekte Badeerlebnis.

Mit den drei Ausstellungsräumen in Bochum, Köln und Hattingen, die zusammen über 2.200 m2 Ausstellungsfläche bieten, ist Hasenkamp vielseitig aufgestellt. „Wir sind sehr stolz darauf, zu den BESTEN BADSTUDIOS Deutschlands zu gehören und zusätzlich von AW Architektur & Wohnen als eine der 100 Top-Adressen fürs Bad in Deutschland anerkannt worden zu sein“, sagt Lisa Pötter. “Diese Anerkennungen sind eine wunderbare Bestätigung für die herausragende Arbeit, die unser Team in den letzten Jahren geleistet hat.”

Die Umsetzung des eigenen Traumbads erfordert die professionelle Zusammenarbeit verschiedener Handwerksbetriebe. Von der Planung bis zur Fertigstellung: Hasenkamp bietet einen ,Alles-aus-einer- Hand-Service‘. Tischler, Fliesenleger, Elektriker und Maler werden koordiniert - für Kunden bedeutet das: ein Ansprechpartner, Festpreis- und Termingarantie sowie Beratung zu Finanzierung und Förderungen.

Hasenkamp GmbH
Verkehrsstraße 49
44809 Bochum
Deutschland
Telefon:  +49 234 53 10 50
www.hasenkamp-bochum.de
