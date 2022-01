Pressemeldung

Die neue Wellness-Manufaktur an der Kolumbastraße 10 in der Kölner Altstadt Bildquelle: Hasenkamp GmbH

Die Besucher können auf der lichtdurchfluteten Ausstellungsfläche hochwertiges Interieur hautnah erleben und so die Fusion aus Handwerk und Wellness völlig neu entdecken. Design-Armaturen erlesener Hersteller, individuell konzeptionierte Saunen und elegante Hamams sowie exklusive Whirlpools mit ausgefeilter Technik und faszinierendem Design zeigen, wie erstklassige Wellness- und Spa-Landschaften umgesetzt werden können. Ein weiteres Highlight sind hochintelligente, hinterleuchtete Mosaik Lichtsysteme, die mit neuester LED-Technologie und Sensorik ausgestattet sind. Über eine Smartphone-App lassen sich dynamische Lichtszenen auf die ultraflache Mosaikwand streamen. Für ein besonderes Verwöhnerlebnis sorgt der Bochumer Meisterbetrieb mit seinen multisensorischen Home Spa-Lösungen für Duschen, die Wasser, Video, Licht, Sound und Duft zu einem allumfassenden Sinnesrausch vereinen. Umweltfreundliche Wärmesysteme und intelligente Smarthome Anwendungen lassen so das Traumbad der Zukunft schon jetzt Wirklichkeit werden. Ein große Auswahl an Materialmustern und die von Baddesignern erstellten 3D-Raumansichten machen das neue Bad greifbar.

Der gewerkeübergreifende „Alles aus einer Hand-Service“ des Familienbetriebs garantiert während der Modernisierungsmaßnahme eine professionelle Planung und Montage des neuen Traumbades mit Festpreis- und Termingarantie. Fliesenleger, Maler, Installateur, Möbeltischler oder Elektriker, alle Handwerker werden durch die projektleitenden Baddesigner/innen und Handwerksmeister/innen professionell koordiniert, sodass auch eine kurzfristige Umsetzung des Traumbades oder der Energiesparsysteme möglich ist. Die Finanzierung der neuen Wellnessoase oder effizienten Heizungsanlage kann auf Wunsch auch zu günstigen Kreditkonditionen angeboten werden.

Die neue Bäder-Manufaktur des traditionsreichen Meisterbetriebs ist vielfältig und individuell. Moderne Wellness- und Spa-Landschaften - mitten in der Metropole Kölns.

Anschrift:

Wellness-Manufaktur Hasenkamp

Kolumbastraße 10

50667 Köln

Ausreichend Parkplätze befinden sich im Parkhaus Brückenstraße (Ludwigstraße 4, 50667 Köln)

Telefon: 0221 83790335

E-Mail: info @ badoase.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr.: 10:00-19:00 Uhr

Sa.: 10:00-18:00 Uhr

Weitere Infos: www.badoase-koeln.de