Pressemeldung

Mit Ende 2021 hat Joachim Rauth die Verkaufsleitung Deutschland beim oberösterreichischen Holzheizungs-Spezialisten HARGASSNER GmbH übernommen. Zuletzt war der 51-jährige Allgäuer bei einem namhaften Brennstoff- und Pellethändler tätig. Mit ihm konnte der Global-Player einen Branchen Experten mit langjähriger Erfahrung gewinnen, der tatkräftig das erfolgreiche Wachstum von Hargassner am Holzheizungsmarkt gewährleisten wird. Rauth folgt in dieser Funktion Herbert Schwarz, der nun die Gesamtvertriebsleitung der Hargassner Unternehmensgruppe übernommen hat.

In Deutschland ist das Unternehmen mit einem flächendeckenden Außen- und Kundendienstnetzwerk im zweistufigen Vertrieb aktiv.

Hargassner konnte mit 2021 das erfolgreichste Jahr in der Firmengeschichte verzeichnen. Mit über 700 Mitarbeitern an verschiedenen Standorten, werden derzeit mehr als 25.000 Pellet-, Hackgut- und Stückholzheizungen in 42 Länder der Welt, verschickt. Über 140.000 zufriedene Kunden zeichnen die Qualität der Hargassner Produkte aus. Aktuell wird am Hauptstandort in Weng die Produktion um ca. 16.000m² erweitert. Das gesamte Areal umfasst nach der Eröffnung des Zubaus 54.000 m².

Mehr Informationen zu Hargassner finden Sie unter: www.hargassner.com/