Stellenangebot

Hauptaufgaben | Inbetriebnahme, Service und Wartung von Pellets-, Stückholz-, Hackgut-Anlagen

Voraussetzungen | Zentrale Lage im Einsatzgebiet

Abgeschlossene Ausbildung als Heizungsbauer, Elektrotechniker oder (KFZ-)Mechatroniker | Flexibilität und Genauigkeit