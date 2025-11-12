Du bist der direkte Ansprechpartner für unsere Kunden.

Zu deinen Aufgabengebieten gehören unter anderem die Inbetriebnahme, Montage und Wartung unserer Hackgut-, Pellets- und Stückholz-Anlagen.

Dazu zählt nicht nur die Terminvereinbarung mit dem Kunden, sondern auch die Beratung bei technischen Anliegen vor Ort und diverse Serviceeinsätze.

Das sind deine Aufgaben

Inbetriebnahme, Montage und Wartung unserer Hackgut-, Pellets- und Stückholz-Anlagen

Selbstständige Terminvereinbarung mit dem Kunden

Beratung unserer Kunden vor Ort bei technischen Anliegen

Serviceeinsätze erfolgen in der Regel vom eigenen Wohnort ausgehend

Gelegentliche Rufbereitschaften (werden gesondert entlohnt)

Das bringst du mit

Zentrale Lage im jeweiligen Einsatzgebiet

Idealerweise abgeschlossene Ausbildung als Heizungsbauer, Elektrotechniker oder (KFZ-)Mechatroniker

Erste Erfahrung in einer ähnlichen Funktion von Vorteil

Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise

Serviceorientierter und engagierter Arbeitsstil

Flexibilität und Belastbarkeit

Das Mindestgehalt beträgt bei einer Vollzeitbeschäftigung € 3.250,00 brutto pro Monat. Abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist eine individuelle gehaltliche Anpassung möglich. Abgerundet wird unser Angebot durch attraktive Sozialleistungen und zahlreiche Mitarbeiterbenefits. Alle Karrieremöglichkeiten und Rahmenbedingungen besprechen wir gerne persönlich im Zuge des Bewerbungsprozesses.

Hast du Fragen?

Wir stehen dir gerne zur Verfügung!

Tabea Braunsberger

Dein Ansprech­partner für Personal­management

+43 7723 52 74 - 0

bewerbung(at)hargassner.at

* In der Hargassner Familie ist egal, welchem Geschlecht du angehörst, welche Hautfarbe oder Gesinnung du hast: Bei uns zählt der Mensch!