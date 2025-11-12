HARGASSNER sucht Servicetechniker – DE* Gebiet: Bayern/Eichstätt
Zu deinen Aufgabengebieten gehören unter anderem die Inbetriebnahme, Montage und Wartung unserer Hackgut-, Pellets- und Stückholz-Anlagen.
Dazu zählt nicht nur die Terminvereinbarung mit dem Kunden, sondern auch die Beratung bei technischen Anliegen vor Ort und diverse Serviceeinsätze.
Das sind deine Aufgaben
- Inbetriebnahme, Montage und Wartung unserer Hackgut-, Pellets- und Stückholz-Anlagen
- Selbstständige Terminvereinbarung mit dem Kunden
- Beratung unserer Kunden vor Ort bei technischen Anliegen
- Serviceeinsätze erfolgen in der Regel vom eigenen Wohnort ausgehend
- Gelegentliche Rufbereitschaften (werden gesondert entlohnt)
Das bringst du mit
- Zentrale Lage im jeweiligen Einsatzgebiet
- Idealerweise abgeschlossene Ausbildung als Heizungsbauer, Elektrotechniker oder (KFZ-)Mechatroniker
- Erste Erfahrung in einer ähnlichen Funktion von Vorteil
- Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Serviceorientierter und engagierter Arbeitsstil
- Flexibilität und Belastbarkeit
Das Mindestgehalt beträgt bei einer Vollzeitbeschäftigung € 3.250,00 brutto pro Monat. Abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist eine individuelle gehaltliche Anpassung möglich. Abgerundet wird unser Angebot durch attraktive Sozialleistungen und zahlreiche Mitarbeiterbenefits. Alle Karrieremöglichkeiten und Rahmenbedingungen besprechen wir gerne persönlich im Zuge des Bewerbungsprozesses.
Hast du Fragen?
Wir stehen dir gerne zur Verfügung!
Tabea Braunsberger
Dein Ansprechpartner für Personalmanagement
+43 7723 52 74 - 0
bewerbung(at)hargassner.at
* In der Hargassner Familie ist egal, welchem Geschlecht du angehörst, welche Hautfarbe oder Gesinnung du hast: Bei uns zählt der Mensch!