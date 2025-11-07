07.11.2025  Stellenangebot Alle News von HARGASSNER

HARGASSNER sucht Vertriebs­mit­arbeiter im Außen­dienst – DE* Großraum Landshut

Du verfügst über eine selbstbewusste und kommunikative Persönlichkeit und brennst für das Thema erneuerbare Energie? Perfekt!

Als Hargassner Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) bist du zur Kunden-Akquise sowie zur Betreuung und Beratung von Neukunden direkt vor Ort, wo du unser Aushängeschild nach Außen bildest. Dabei zählen ein professionelles Auftreten beim Kunden-Erstkontakt zu den absoluten Stärken deiner Vertriebspersönlichkeit.

Das bringst du mit

  • Gute Markt- und Branchenkenntnis wünschenswert
  • Idealerweise Erfahrung mit Heizungsinstallationen, Biomasseheizungsanlagen und erneuerbaren Energien
  • Gute Kontakte bei Heizungsbauern, Haustechnik-Planern bzw. Wohnbaugesellschaften von Vorteil
  • Freude an der Beratung von Kunden und am Verkauf erklärungsbedürftiger Produkte mit enormen Zukunftspotential
  • Hohes Maß an Dynamik, Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Das sind deine Aufgaben

  • Planung und Verkauf von Hackgut-, Pellet- und Stückholzanlagen
  • Betreuung und Ausbau unseres flächendeckenden Heizungsbauer-Netzwerkes
  • Identifikation und Akquise von Neukunden in den Zielgruppen Heizungsbau und Haustechnik-Fachplaner
  • Kundenberatung vor Ort und auf regionalen Messen
  • Strukturierte Angebotserstellung sowie Angebotsverfolgung

Das Mindestgehalt beträgt bei einer Vollzeitbeschäftigung € 60.000,00 brutto pro Jahr. Abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist eine individuelle gehaltliche Anpassung möglich. Abgerundet wird unser Angebot durch attraktive Sozialleistungen und zahlreiche Mitarbeiterbenefits. Alle Karrieremöglichkeiten und Rahmenbedingungen besprechen wir gerne persönlich im Zuge des Bewerbungsprozess.

Jetzt bewerben

Hast du Fragen? Wir stehen dir gerne zur Verfügung!

Tabea Braunsberger
Dein Ansprech­partner für Personal­management
+43 7723 52 74 - 0
bewerbung(at)hargassner.at

* In der Hargassner Familie ist egal, welchem Geschlecht du angehörst, welche Hautfarbe oder Gesinnung du hast: Bei uns zählt der Mensch!

HARGASSNER Ges mbH
HARGASSNER Ges mbH
Pellet-Stückholz-Hackgutheizungen | Solarkollektoren | Wärmepumpe
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
Telefon:  +43 7723 5274-0
www.hargassner.com
Anzeigen
CONTI Sanitärarmaturen GmbH
LIXIL EMENA
MHG Heiztechnik GmbH
KWC Aquarotter GmbH
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

DESTATIS:

30.10.2025

Produktion im September 2025: +1,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung