Du verfügst über eine selbstbewusste und kommunikative Persönlichkeit und brennst für das Thema erneuerbare Energie? Perfekt!

Als Hargassner Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) bist du zur Kunden-Akquise sowie zur Betreuung und Beratung von Neukunden direkt vor Ort, wo du unser Aushängeschild nach Außen bildest. Dabei zählen ein professionelles Auftreten beim Kunden-Erstkontakt zu den absoluten Stärken deiner Vertriebspersönlichkeit.

Das bringst du mit

Gute Markt- und Branchenkenntnis wünschenswert

Idealerweise Erfahrung mit Heizungsinstallationen, Biomasseheizungsanlagen und erneuerbaren Energien

Gute Kontakte bei Heizungsbauern, Haustechnik-Planern bzw. Wohnbaugesellschaften von Vorteil

Freude an der Beratung von Kunden und am Verkauf erklärungsbedürftiger Produkte mit enormen Zukunftspotential

Hohes Maß an Dynamik, Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Das sind deine Aufgaben

Planung und Verkauf von Hackgut-, Pellet- und Stückholzanlagen

Betreuung und Ausbau unseres flächendeckenden Heizungsbauer-Netzwerkes

Identifikation und Akquise von Neukunden in den Zielgruppen Heizungsbau und Haustechnik-Fachplaner

Kundenberatung vor Ort und auf regionalen Messen

Strukturierte Angebotserstellung sowie Angebotsverfolgung

Das Mindestgehalt beträgt bei einer Vollzeitbeschäftigung € 60.000,00 brutto pro Jahr. Abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist eine individuelle gehaltliche Anpassung möglich. Abgerundet wird unser Angebot durch attraktive Sozialleistungen und zahlreiche Mitarbeiterbenefits. Alle Karrieremöglichkeiten und Rahmenbedingungen besprechen wir gerne persönlich im Zuge des Bewerbungsprozess.

Jetzt bewerben

Hast du Fragen? Wir stehen dir gerne zur Verfügung!

Tabea Braunsberger

Dein Ansprech­partner für Personal­management

+43 7723 52 74 - 0

bewerbung(at)hargassner.at

* In der Hargassner Familie ist egal, welchem Geschlecht du angehörst, welche Hautfarbe oder Gesinnung du hast: Bei uns zählt der Mensch!