HARGASSNER sucht Vertriebsmitarbeiter im Außendienst – DE* Großraum Landshut
Als Hargassner Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) bist du zur Kunden-Akquise sowie zur Betreuung und Beratung von Neukunden direkt vor Ort, wo du unser Aushängeschild nach Außen bildest. Dabei zählen ein professionelles Auftreten beim Kunden-Erstkontakt zu den absoluten Stärken deiner Vertriebspersönlichkeit.
Das bringst du mit
- Gute Markt- und Branchenkenntnis wünschenswert
- Idealerweise Erfahrung mit Heizungsinstallationen, Biomasseheizungsanlagen und erneuerbaren Energien
- Gute Kontakte bei Heizungsbauern, Haustechnik-Planern bzw. Wohnbaugesellschaften von Vorteil
- Freude an der Beratung von Kunden und am Verkauf erklärungsbedürftiger Produkte mit enormen Zukunftspotential
- Hohes Maß an Dynamik, Flexibilität und Einsatzbereitschaft
Das sind deine Aufgaben
- Planung und Verkauf von Hackgut-, Pellet- und Stückholzanlagen
- Betreuung und Ausbau unseres flächendeckenden Heizungsbauer-Netzwerkes
- Identifikation und Akquise von Neukunden in den Zielgruppen Heizungsbau und Haustechnik-Fachplaner
- Kundenberatung vor Ort und auf regionalen Messen
- Strukturierte Angebotserstellung sowie Angebotsverfolgung
Das Mindestgehalt beträgt bei einer Vollzeitbeschäftigung € 60.000,00 brutto pro Jahr. Abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist eine individuelle gehaltliche Anpassung möglich. Abgerundet wird unser Angebot durch attraktive Sozialleistungen und zahlreiche Mitarbeiterbenefits. Alle Karrieremöglichkeiten und Rahmenbedingungen besprechen wir gerne persönlich im Zuge des Bewerbungsprozess.
Hast du Fragen? Wir stehen dir gerne zur Verfügung!
Tabea Braunsberger
Dein Ansprechpartner für Personalmanagement
+43 7723 52 74 - 0
bewerbung(at)hargassner.at
* In der Hargassner Familie ist egal, welchem Geschlecht du angehörst, welche Hautfarbe oder Gesinnung du hast: Bei uns zählt der Mensch!