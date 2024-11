Im November ist es wieder so weit: Erleben Sie Hargassner auf der GET Nord – der gemein¬samen Fach¬messe für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima. Vom 21. bis 23. November stehen im Hamburger Messezentrum am Stand A4.132, in Halle A4 Innovationen rund um Biomasseheizungen und Wärmepumpe im Mittelpunkt.

Allen voran der kraftvolle Pelletsheizkessel Nano-PK 38-65 und der kompakte Kombiheizkessel Smart-Duo 17-30. In beiden Biomasse-Innovationen reduzieren ein elektrostatischer eCleaner-Filter und Primärmaßnahmen in der Brennkammer Feinstaubwerte auf unterhalb der Nachweisgrenze. Auch der Stromverbrauch für die Antriebe wurde um bis zu 30 Prozent reduziert. Ebenfalls neu: Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Airflow-M.

Ausgezeichneter Pelletskessel

Der Hargassner Nano-PK 38-65 für mittlere Leistungswerte von 38 bis 65 kW bringt die moderne Pellet-Technologie in den Gewerbebereich, mehrgeschoßigen Wohnbau und in öffentliche Gebäude. Dabei ist der Heizkessel mit 0,93 m² Platzbedarf ein kompakter Vertreter seiner Klasse.

Bei ihm findet man unter anderem serienmäßig eine Glutbettniveau-Regelung mit Lambda-Sonde und automatischer Brennstofferkennung, Abgasrezirkulation und eine hochwertige Schamottbrennkammer für sehr hohe Verbrennungstemperaturen. Automatisch erfolgen die 360 °-Drehung des Rostes, die vollständige Entaschung mit Asche- und Feinstaubaustragung in eine gemeinsame Aschebox mit Füllstandsanzeige und die Kessel- und Filterputzeinrichtung. Die Doppel-Zellradschleuse garantiert 100 Prozent Rückbrandsicherheit. Der Wirkungsgrad liegt bei bis zu 95 Prozent. Die schnelle Zerlegbarkeit in kompakte Teile erleichtert Monteuren die Einbringung.

Smarter Kombi

Besonders spannend ist der mit 0,90 m² Platzbedarf kompakte Kombikessel Smart-Duo 17-30. Er besitzt eine optimierte 2-Zonen-Schamott-Brennkammer für Pellets und Scheitholz in einem Kessel. Die Heizung überzeugt durch eine ausgeklügelte Verbrennungstechnik und moderne Optik. Die Vorteile des bewährten Hargassner Stückholzkessels Smart-HV und des Pelletkessels Nano-PK werden so vereint. Dazu zählt auch die Regelung von Puffer, Boiler und zwei Heizkreisen, für Sanierer ist die Rauchrohranschlusshöhe von 50 cm ideal. Die vollständig betriebsbereite Lieferung ermöglicht eine schnelle Montage.

Neue Wärmepumpe

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe „Airflow-M“ von 5 bis 20 kW eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser wie auch für Sanierungsprojekte. Sie heizt oder kühlt nach Wunsch und erreicht hocheffiziente Leistungszahlen. Als Monoblock-Wärmepumpe liegt das Herzstück der Technologie – der Kältekreislauf – in der Außeneinheit. Das vereinfacht die Montage und erspart einen zusätzlichen Kältetechniker. Die Auswahl der drei unterschiedlichen Inneneinheiten Basic, Style und Comfort ermöglicht eine schnelle Anpassung an den individuellen Anwendungsfall. Messebesucher lassen sich die einfache Installation und die hochmoderne Steuerung auf der GET Nord direkt am Stand vorstellen.

Komplettanbieter für erneuerbare Wärme

„Für die GET Nord sind wir top vorbereitet“, freut sich Anton Hargassner jr., Geschäftsführer von Hargassner, „unsere Innovationen und zahlreichen Produktvarianten sind für Professionisten die richtige Antwort auf die Anforderungen der Wärmewende.“

Hargassner zeigt daher zudem maßgeschneiderte Holzheizlösungen im Leistungsbereich von 6 – 2.500 kW. Präsentiert werden die Highlights moderner und automatischer Hackgut-, Pellet- und Stückholzheizungen sowie Kombi-Heizkessel, Hybridwärmespeicher und hochwertige thermische Solarkollektoren. Besucher erhalten auch alle Informationen Industrieheizungen für dauerhaft höchsten Wärmebedarf. Das perfekt geschulte Hargassner Vertriebsteam steht für Fragen zum gesamten Sortiment bereit.

Neugierig geworden?

Sie finden die Hargassner Heiztechnologie auf der GET Nord

in der Messe Hamburg, Messeplatz 1, Halle A4, Stand A4.132,

von 21. - 23. November 2024,

Öffnungszeiten Do. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Sa 9:00 – 17:00 Uhr.

Mehr dazu: www.hargassner.com