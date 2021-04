Hybrid-Wärmespeicher für Nano-PK - HWS

Neu im Programm und speziell für die Pelletheizungen Nano-PK 6-15 kW (in Deutschland 6-10 kW, wegen der Pufferpflicht von 30l/kW) geeignet, hat der neue Wärmespeicher ein Fassungsvermögen von 320 Liter! Der geringe Platzbedarf , die kurze Montagezeit sowie die moderne Optik überzeugen bei diesem neuen Warmwasserspeicher von Hargassner.

Der Hybridwärmespeicher passt sich in seinem dezenten Grauton optisch perfekt an den Hargassner Nano-PK an. Im Ganzen benötigt der HWS eine geringe Fläche von 0,36 m² und garantiert somit die bestmögliche Flächennutzung in Ihrem Heiz- oder Technikraum und optimiert die Lebensdauer der Biomasseheizung.

Der ganze Speicher kann durch das zugehörige hydraulische Anschlussset rasch montiert werden. Dadurch werden die Arbeitszeit beim Heizungsbauer und die Montagekosten beim Kunden verringert.

Der Nano-PK HWS kann als reiner Ausgleichsspeicher oder als Wärmespeicher mit Frischwasserstation bestellt werden. Als Wärmespeicher mit Frischwasser hat der Kunde neben der Warmwasseraufbereitung auch Frischwasser! Garantiert ohne Legionellen!

Eine Erweiterung – zum Beispiel durch eine zweite Heizkreisgruppe – ist jederzeit möglich.





Pufferspeicher FWS für Frischwasserstation

Dieser Speicher ist auch neu im Hargassner Produktsortiment und wird mit Montageplatte und Anschlussverrohrung – perfekt kompatibel zu unserer Frischwasserstation – geliefert. Beste Trinkwasseraufbereitung ohne Legionellengefahr garantiert!