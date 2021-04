Feinstaub: Ein Thema welches in Zeiten von erhöhtem Umweltbewusstsein und -schutz immer stärker diskutiert wird und dessen Grenzwerte kontinuierlich nachgeschärft werden. Um diese Grenzwerte einzuhalten und den Kunden von Biomasseheizungen ein optimales Heizerlebnis zu gewährleisten ist ab sofort der neue eCleaner Partikelfilter - für Hargassner Heizungen von 20-230 kW – (optional) erhältlich. Die Feinstaubbildung wird somit – je nach Beschaffenheit des Heizmaterials – stark reduziert. Vorteil dieses Filters ist, dass er mit der Hargassner Heizung mitbestellt oder ganz einfach nachgerüstet werden kann. Durch eine elektrostatische Aufladung der Partikel lagert sich der Staub an den Wänden der Biomasseheizung ab und wird mittels automatischer Putzeinrichtung in die Aschenbox transportiert. Der eCleaner ist auch für die Pelletsvariante Eco-PK 70-230 kW erhältlich.