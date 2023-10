Die Wiener Stadthalle hat wieder vibriert! Wenn Tennisgiganten Besucherrekorde brechen, dann auch, weil Hargassner ihnen vorher richtig eingeheizt hat. Man könnte auch sagen: „Spiel-Satz-und-Sieg“ für nachhaltige Heiztechnik. Der Innviertel Biomasse­Spezialist zeigte als „Offizieller Partner“ mit einem energetischen Aufschlag, wie man die Tennis-Weltelite auf Betriebstemperatur bringt.

Wenn internationale Tennisstars aufwärmen wollen, fahren sie am besten nach Österreich. Denn bei den Erste Bank Open ging es heuer schon im Vorfeld heiß her. Das 2200 m2 große Tenniszelt am Wiener Heumarkt wurde ausschließlich mit nachhaltiger Hargassner Pellet­Technologie erwärmt. Hargassner heizte so den Sportlern - CO2-neutral, besonders günstig und mit einem regionalen Komfort-Brennstoff - ordentlich ein.

Erfolgreiches Match

Zuschauer erlebten bei „Erste Bank Open 2 Go“ Spitzenklassetennis um Weltranglistenpunkte mitten in der Stadt. Auch ihnen wollte man es im Zelt so behaglich wie möglich machen. Die Organisatoren holten sich dazu hochmoderne österreichische Biomassetechnologie, die gleichermaßen nachhaltig wie zuverlässig ist: Zwei Hargassner „Powerboxen“ mit vollautomatischen Heizkesseln und jeweils einem Pellet-Lagercontainer.

„ Als Offizieller Partner' sind wir sehr zufrieden, dass wir für diese Mega-Tennis-Show den Standort am Heumarkt für die Sportler und Besucher nochmals attraktiver machen durften. Und als Hargassner Geschäftsführung gratulieren wir allen Teilnehmern zu den beeindruckenden Leistungen und sehen mit umweltfreundlicher Heiztechnik das gesamte Turnier als Gewinner“, freuen sich die Brüder Markus und Anton Hargassner jun.

CO2 im Vorfeld besiegt

Die Innviertler Einheizer rüsteten die Powerboxen mit Kraftpaketen der „Pelletklasse“ aus - zwei Pelletkesseln „Eco-PK“ zu je 220 KW. Kraftvolle Warmluftmodule mit Um- und Abluftöffnungen und flexible Schläuche leiteten die erhitzte Luft kontinuierlich in das Zelt. Frei nach dem Ziel: „Keine Chance den ,Junk-Ballers‘“, hieß es am Heumarkt diesmal: „Keine Chance den ,Junk-Heaters‘“. Die Umstellung auf Biomasse sparte gegenüber dem Vorjahr 27 Tonnen CO2.* Die erzeugte Wärme entstand zudem durch regionalen Brennstoff. Kurze Lieferwege senkten den CO2-Fußabdruck zusätzlich.

Mega-Energie mit der Powerbox

Hargassner Powerboxen sind extrem flexibel und überall schnell einsetzbar. Die Aufbauzeit benötigt nur zwei Stunden. Sie kommen daher seit Jahren in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz. Von der Beheizung von Baustellen im öffentlichen Bereich, über mobile Trocknungen (von Hackschnitzel oder Futtermittel in der Landwirtschaft) bis hin als Wärmespender für Event-Locations. Im Frühjahr ernteten sie durch nachhaltige Beheizung der Veranstaltungszelte beim Skifliegen am Kulm bereits starkes Medienecho.

Pelletslager mit im Team

Powerboxen bringen das Pelletslager gleich mit. Für größeren Bedarf wie bei den Erste Bank Open in Wien lagern Pellets auch in eigenen Containern. Dort konnten mit einer einzigen Befüllung neun Tonnen Pellets gespeichert werden. Nachliefern musste man nur einmal. Das erledigten LKWs, die die Pellets schnell und geruchfrei eingeblasen haben. Ein großer Vorteil zum Öltank, der vergleichbar mindestens viermal hätte nachgetankt werden müssen. Durch zwei getrennte Systeme (je ein Heizkesselcontainer mit eigenem Pellet-Container) erreichten die Turnierveranstalter eine besonders hohe Ausfallsicherheit.

Challenge accepted - auch abseits des Courts

Mit zum „Game-Set-Biomasse“ gehörte die Hargassner-App. Mit ihr überwachten die Veranstalter die Temperatur des 26.000 m3 umfassenden Tenniszelts einfach mit Handy oder Tablet bzw. schalteten so die Heizung ein und aus. Die technische Überwachung lief ohnehin automatisch über den hausinternen Hargassner Kundendienst.

Das Hargassner Powerbox-Komplettpaket umfasst:

Anlieferung mit Kran-LKW

Platzierung der Powerboxen und Pellet-Container

Inbetriebnahme der Heizungsanlage

Anschluss der Warmluftschläuche bis Zeltplane außen (die Verteilung innen erfolgt durch den Zeltbauer)

Einweisung für Veranstalter in Heizcontainer und App

Überwachung der Heizanlage durch den Hargassner Kundendienst (24/7)

Abbau und Abtransport nach der Veranstaltung

Mehr dazu auf: hargassner.com

*Quelle für Berechnung: rechneronline.de/co2-ausstoss/heizung.php