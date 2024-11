Beim Bundeslehrlingswettbewerb 2024 für Metalltechnik traten Österreichs beste Auszubildenden aus sechs Berufsgruppen gegeneinander an. Der Wettbewerb fand am 18. und 19. Oktober in Innsbruck statt. In der Gruppe Maschinenbau holte sich der Braunauer Michael Pleininger von Hargassner Heiztechnik den ersten Platz.

Der 18jährige Michael Pleininger, im vierten Lehrjahr bei Hargassner Heiztechnik in Weng im Innkreis, hat es geschafft: Er ist offiziell der beste Lehrling Österreichs in der Kategorie „Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik“. Beim Bundeslehrlingswettbewerb am Wifi Campus in Innsbruck holte er verdient den Sieg nach Oberösterreich. Ein herausragender Erfolg auch für den Ausbildungsbetrieb Hargassner, der sich den Titel damit bereits zum zweiten Mal nach Matthias Lorenz 2022 sicherte.

Talente von morgen

Pleininger setzte sich in seiner Kategorie gegen acht kompetente Mitstreiter durch. Er überzeugte wie schon beim Landeswettbewerb auch die Bundes-Jury mit präzisem Handwerk und bestem Wissen zur Fachkunde. Verschiedene Fertigungstechniken wie z. B. konventionelles Drehen und Fräsen waren gefordert.

„Bei unserer Ausbildung legen wir großen Wert darauf, den Jugendlichen zum technischen Fachwissen auch die Motivation zu vermitteln, sich ständig weiterzuentwickeln. Michael ist ein großartiges Beispiel, dass sich diese Strategie auszahlt“, freut sich Markus Hargassner, Geschäftsführer der Hargassner Ges mbH.

Ausgezeichnete Lehrwerkstatt

Der prestigeträchtige Sieg ehrt nicht nur herausragendes Können, sondern auch die hohe Qualität der schon mehrfach ausgezeichneten Hargassner Lehrwerkstatt.

„Wir sind unglaublich stolz auf Michael und seine Leistung. Das ist ein Erfolg, den wir gemeinsam feiern. Er steht für die Kompetenz und den Einsatz des gesamten Lehrwerkstatt-Teams“, gratuliert auch der Ausbildner.

Der Ablauf des Wettbewerbs

Nach der Einweisung am Freitag in Innsbruck traten die Teilnehmer zum Theorietest an. Am nächsten Tag folgte dann der praktische Teil, bei dem die Lehrlinge unter Zeitdruck ein Werkstück nach exakten Vorgaben fertigen mussten. Dabei war Präzision gefragt. Einige Arbeitsschritte verlangten die Herstellung eines komplexen Werkstücks mit engsten Toleranzen auf elf Mikrometer genau.

Neben den anspruchsvollen Aufgaben brachte das Rahmenprogramm, inklusive einer Abendveranstaltung mit traditioneller Tiroler Musik, eine gelungene Abwechslung. Bei der feierlichen Siegerehrung am Samstagabend erreichte der Wettbewerb seinen Höhepunkt. Michael Pleininger wurde zum Bundessieger gekürt.

„Für mich waren die genauen Passungen zum Drehen eine Herausforderungen. Diese mussten so exakt gefertigt werden, da hatte man ein Toleranzfeld auf nur 11 Mµ. Deshalb freut mich der Erfolg besonders“, so der stolze Gewinner Michael Pleininger, Österreichs bester Lehrling bei Maschinenbau-, Werkzeugbau- und Zerspanungstechnik.

Mehr dazu: hargassner.com