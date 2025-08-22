Hargassner, Biomassepionier bei nachhaltigen Heizsystemen mit Sitz im oberösterreichischen Weng im Innkreis, ist seit Jahren stark gewachsen. Das erhöhte Supportaufkommen, Zeitanforderungen und Mehrsprachigkeit erforderten eine ganz neue Lösung. Diese entwickelte man mit „Hargy“, einer künstlichen Intelligenz, die bereits bei Hargassner Partnern in Kürze ausgerollt wird und in wenigen Wochen auch bei unseren Endkunden.

Der Hargassner Kundensupport stand vor der Aufgabe, die stark schwankenden Anfragespitzen während der Heizperiode abzufangen und die Antwortzeiten deutlich zu verkürzen. Gleichzeitig sollte das Wissen der Supportmitarbeiter über die wachsende Produktpalette einfach zugänglich sein. Dazu implementierte Hargassner auf dem firmeneigenen B2B-Webportal hin zu Installateuren und Heizungsbauern eine auf Chat GPT basierende Plattform mit dem Namen „Hargy“. Diese Innovation wurde auf der diesjährigen WeBuild Energiesparmesse in Wels erstmals präsentiert.

KI als vielseitiger Support-Assistent

Die Hargassner-KI beantwortet kompetent Anfragen anhand der bestehenden Dokumentationen und Geräteanleitungen. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können sich die Mitarbeiter nach einer kurzen Einführung selbständig mit eigenen Problemstellungen und Anwendungsfällen informieren. Innerhalb weniger Sekunden erhält auch der Fachhandels-Partner exakte Informationen z. B. zu Wartung, Einbaumaßen oder Montage, die ansonsten erst aus Betriebsanleitungen rausgesucht werden müssten.

„Der KI-Assistent Hargy hat schon in der Testphase dazu beigetragen, dass circa 70 – 80 % der Kundenanfragen automatisch beantwortet werden können. Die Antwortzeiten haben sich signifikant verkürzt, was die Effizienz des Supports zukünftig erheblich steigert“, so Markus Zeilinger, federführender Entwicklungsverantwortlicher der Hargassner-KI.

Direkter Zugriff auf Firmen-Wiki

Ein weiterer Vorteil ist die nahtlose Integration mit dem Dokumenten-Managementsystem von Hargassner. Dadurch bleibt die Wissensbasis des Heiztechnik-Ratgebers immer aktuell, was es ermöglicht, Kunden mit den neuesten Informationen und Lösungen zu versorgen.

Das Tool ermöglicht es den Nutzern, sich zukünftig schnell und einfach über das gesamte Sortiment zu informieren und neue Informationen sofort abzurufen. Hargy soll dabei den gewohnt guten persönlichen Support von Mensch zu Mensch nicht ersetzen, sondern in Randzeiten oder bei hoher Auslastung des Support-Desks dem Kunden zusätzlich zur Verfügung stehen.

Trend zum Komfort – überall und jederzeit

„Der Service ist rund um die Uhr und in allen Sprachen verfügbar, was insbesondere für Kunden aus Übersee ein großer Vorteil ist“, freut sich Zeilinger, „zudem hat sich der Schulungsaufwand für neue Support-Mitarbeiter dadurch wesentlich verkürzt.“ Kurzfristig plant Hargassner, die KI-Lösung auch in die Kunden-App für das Smartphone zu integrieren, sodass sie auch dem Laien hilft, unabhängig kompetente Lösungen und Antworten zu erhalten – zum Beispiel zu Zeiten, in denen der eigene Fachbetrieb/Partner nicht erreichbar ist.

In Zukunft wird die KI-Lösung in weitere Bereiche bis hin zum Kesseldisplay integriert. Von der einfachen Handhabung und Flexibilität erhofft man sich eine weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit.

hargassner.com